الأحبابي: متعطّشون للمزيد من الإنجازات

المصدر: العين - البيان الرياضي

قال بندر الأحبابي، لاعب العين وصاحب الهدف الثالث في مرمى الترجي، إن العين لا يزال متعطشاً لمزيد من الإنجازات، والذهاب إلى أبعد من الدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية.

ويرى الأحبابي، الذي تألق في مواجهة بطل إفريقيا، أن لاعبي العين لديهم العزيمة والإصرار على تقديم الأفضل، ويعلمون في قرارة أنفسهم أنهم قادرون على تحقيق إنجاز أفضل في البطولة العالمية.

وأضاف: «طموحاتنا عالية مهما كان الفريق الذي نلعب أمامه، لأن الأهم بالنسبة إلينا هو تشريف الكرة الإماراتية، إلى الآن عرفنا كيف نمثل الإمارات أحسن تمثيل، ووصلنا إلى نصف النهائي، لكن أمامنا مهمة أخرى نسعى لتخطيها وكتابة إنجاز جديد». وأشار الأحبابي إلى أن التركيز أحد أهم أسباب الفوز على الترجي، مؤكداً أن تسجيله هدفاً جاء بعد أن منحه الجهاز الفني حرية التقدم للأمام واللعب كجناح.

وعن مواجهة ريفر بليت في نصف النهائي أوضح: «تابعت الفريق الأرجنتيني في مباراته ضد بوكا جونيورز، وهو فريق قوي ويملك إمكانيات كبيرة، ونحن بالطبع نحترم أي منافس مهما كان اسمه، وعلينا تقديم مستوى يليق بنصف نهائي البطولة، ومن أجل إسعاد جماهير الكرة الإماراتية».