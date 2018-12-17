العواني: الحدث تعزيز لكرة القدم الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف عارف حمد العواني، مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية الإمارات 2018 عن توقعاته بتطور مستويات أداء كرة القدم الإماراتية نتيجةً لاستضافة الدولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة.

سعادة

وقال: «تغمرنا السعادة لمتابعة منافسات البطولة المشوقة والمباريات الثلاث التي شهدناها حتى الآن. ويؤكد الأداء حتى الآن الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الإماراتية، والتي كان من المفترض أن تشارك كفرق ممثلة للدولة المضيفة فقط، في إثبات كفاءتها والوصول إلى الدور نصف النهائي للسنة الثانية على التوالي.

ونرى في هذا الأمر تطوراً ممتازاً للفرق المشاركة في البطولة ولمشهد كرة القدم الإماراتية ككل، كما يسلط الضوء على دوافع الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وإتاحة الفرصة لفرقنا في مواجهة أفضل الفرق العالمية والارتقاء بمستوياتها».

أداء

وأضاف العواني: «تغمرنا السعادة بفوز نادي العين على أبطال أفريقيا هذا العام كما تغلّب نادي الجزيرة على البطل الآسيوي في العام الماضي. لقد حقق العين نتيجة رائعة، ونأمل أن يحقق الفوز في مواجهة نادي ريفر بليت في منافسات نصف النهائي».

ومع المواجهة المرتقبة للنادي في الدور نصف النهائي، كشف العواني عن التشجيع منقطع النظير الذي يتلقاه النادي من جميع المحبين وهو على مقربة من الاحتفال بالذكرى الخمسين على تأسيسه.