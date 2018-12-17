«الملكي» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

وصلت في الساعة الثامنة من مساء أمس إلى العاصمة أبوظبي بعثة فريق ريال مدريد الإسباني استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، حيث يستهل «الملكي» حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كاشيما إنتلرز الياباني في الدور نصف النهائي في الساعة الثامنة والنصف بعد غد الأربعاء على استاد مدينة زايد الرياضية.

وحظيت بعثة بطل أوروبا وحامل لقب النسختين الأخيرتين من البطولة، باستقبال حافل لدى وصولها عبر مطار أبوظبي الدولي من اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للأندية، وتوجهت مباشرة من المطار إلى مقر الإقامة في فندق الفورسيزون بجزيرة المارية في أبوظبي وسط إجراءات أمنية مشددة. كما حظيت البعثة باستقبال عدد من الجماهير العاشقة للفريق والتي حرصت على التواجد أمام مقر إقامة الفريق من أجل مشاهدة نجوم الميرينغي.

قائمة

ضمت قائمة ريال مدريد التي وصلت أبوظبي 25 لاعباً الذين اختارهم المدير الفني الأرجنتيني سانتياغو سولاري للمشاركة في البطولة، حيث حضر الفريق بكامل نجومه.

وكان ريال مدريد قد أعلن قائمته المشاركة في البطولة وضمت كلاً من: كيلور نافاس، تيبو كورتوا، كيكو كاسيا لحراسة المرمى، وللدفاع داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريزولا، فاييخو، سيرغيو ريجيليون، خافي سانشيز، وفي خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي، ماركوس يورينتي، ماركو اسينسيو، إيسكو، داني سيبايوس، وفي خط الهجوم: ماريانو دياز، كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، وفينيسيوس جونيور.

حضور

وفضل سانتياغو سولاري اصطحاب جميع اللاعبين رغم أن القائمة الرسمية المسجلة للبطولة 23 لاعباً فقط، حيث قرر حضور المدافع خيسوس فاييخو، بالإضافة على خافي سانشيز.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق حصته التدريبية الأولى في الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، على أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام. ومن المنتظر أن يخوض الفريق الملكي تدريباته غداً الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، حيث يؤدي الفريق مرانه الأساسي استعداداً لكاشيما في السادسة مساءً على ملعب جامعة نيويورك على أن تكون أول 15 دقيقة مفتوحة أمام وسائل الإعلام. ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب ريال مدريد سولاري للحديث عن المواجهة التي تجمعه ببطل آسيا وذلك مساء الغد باستاد مدينة زايد الرياضية.

فوز

وكان الفريق قد حقق فوز غير مقنع على رايو فايكانو المتواضع بهدف نظيف أول من أمس سجله كريم بنزيما على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني في آخر اختبار له قبل خوض غمار كأس العالم للأندية، ليعزز الفريق رصيده في المركز الثالث مؤقتاً بـ 29 نقطة بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد وبرشلونة الذي يلعب اليوم مع ليفانتي، إذ تحوم الشكوك حول قدرة الفريق على الظهور بأفضل مستوياته في مونديال الأندية وإمكانية الاحتفاظ بلقب للعام الثالث على التوالي، والرابع في تاريخه من أجل الانفراد بعدد مرات الفوز كأكثر الأندية تحقيقاً للبطولة.

وقال سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، عقب الفوز على رايو فاييكانو: «إن الفريق كان يستحق الخروج بنتيجة أكبر من الفوز بهدف، ولكن هذه هي كرة القدم، عندما لا تكون فعالاً تجد نفسك تعاني في بعض الأوقات».

صور

على جانب آخر، كشفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم والراعي الرسمي لفريق ريال مدريد الإسباني، النقاب عن ملصق جديد لنجوم فريق ريال مدريد على إحدى طائراتها العملاقة الإيرباص A380، ويصور الملصق عدداً من أبرز لاعبي النادي، وهم: مارسيلو ولوكا مودريتش وسيرجيو راموس وجاريث بيل وكريم بنزيمة، ويغطي جانبي الهيكل الخارجي للطائرة بمساحة تزيد على 200 متر مربع.

أسطول

وكانت طيران الإمارات قد كشفت النقاب عن أول ملصق لنجوم فريق ريال مدريد على إحدى طائراتها A380 عام 2015، والتي اعتبرت تجسيداً بارزاً للعلاقة التي تربط الناقلة بالنادي. وطيران الإمارات هي الراعي الرئيس والناقل الرسمي لفريق ريال مدريد منذ عام 2013، حيث يظهر شعارها Fly Emirates على قمصان وتجهيزات اللاعبين.

بالإضافة إلى العاصمة الإسبانية، سوف يتمكن جمهور نادي ريال مدريد، ولمدة ستة أشهر، من التقاط صور للطائرة في العديد من وجهات طيران الإمارات التي تخدمها طائرات A380، بما في ذلك واشنطن ونيس وموريشيوس ولندن غاتويك وساو باولو.

تعد طيران الإمارات أكبر مشغل في العالم لطائرات الإيرباص A380 ذات الطابقين، حيث يضم أسطولها حالياً 108 طائرات من هذا الطراز ولديها طلبيات مؤكدة لشراء 54 طائرة من الطراز ذاته. وتخدم الناقلة 50 وجهة في خمس قارات بطائراتها A380.