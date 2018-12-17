كايو: أظهرنا للجميع من هو «الزعيم»

المصدر: العين - البيان الرياضي

قال البرازيلي كايو، لاعب العين، إن الفريق أظهر للجميع من يكون «الزعيم»، بعد أن حقق الفريق فوزاً تاريخياً وصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكداً أن اللاعبين متحمسون للمواجهة الصعبة المقبلة أمام ريفر بليت الأرجنتيني في نصف نهائي البطولة.

وقال: «بالفعل هي واحدة من أفضل المباريات التي أقدمها مع العين، وأثبتنا أننا فريق كبير ويملك شخصية قوية، ربما لعبت في مركز مختلف بعض الشيء عن مركزي الأساسي حيث كان علي العودة إلى الخلف لمساندة لاعبي خط الوسط والمدافعين والتدرج بالكرة من الخلف للأمام، إلا أن الأهم هو الفريق وأن أبذل أقصى جهدي من أجل تحقيق العين للفوز».

وعمّا يعني له مواجهة فريق أرجنتيني لكونه لاعباً برازيلياً في ظل التوتر الدائم بين الجانبين، أوضح: «تركيزي مع الفريق، والأهم أن نقدم مباراة قوية بغض النظر عن اسم الفريق المنافس، وسأفعل كل ما بوسعي أمام ريفر بليت كي يفوز العين».