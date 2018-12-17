نجوم الحدث على رادار دوري المحترفين

المصدر: العين - أحمد عيسى

منحت أندية دوري الخليج العربي، بطولة كأس العالم للأندية اهتماماً كبيراً، ليس للمتابعة والاستمتاع بالبطولة السنوية فقط، ولكن بهدف رصد اللاعبين، قبل انطلاق الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين الأجانب.

وتشير المتابعات إلى أن إدارات الأندية بدأت منذ، الأمس، في رصد اللاعبين المميزين لسد النقص الذي تعاني منه، خاصة أن معظم الأندية اتجهت نحو تغيير الأجانب، وحسب المتابعات فإن جميع الأندية باستثناء نادٍ واحد لديها الرغبة في التعاقد مع لاعبين أجانب جدد، كل نادٍ حسب الطموح الذي يلعب من أجله.

ويعتبر المونديال فرصة جيدة أمام الأندية لمتابعة اللاعبين على أرضية الملعب، بهدف الوقوف على مستوياتهم في تجارب تنافسية قوية، مع التأكد من الجاهزية البدنية والفنية، دون الحاجة إلى ترشيحات الوسطاء التي دفعت بعض الأندية ثمنها غالياً بالتعاقد مع لاعبين أقل من المستوى الذي تبحث عنه، الشيء الذي انعكس سلباً على نتائج بعض الفرق في جدول ترتيب الدوري، وكذلك أيضاً منافسة كأس رئيس الدولة.

ويرجح أن يكون نادي الترجي التونسي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، محط أنظار الأندية، لأن الفريق يمتاز بمجموعة جيدة من اللاعبين.