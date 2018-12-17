العين يسحب شكواه ضد الوصل

المصدر: دبي - العوضي النمر

سحب نادي العين شكواه ضد نادي الوصل بخصوص مشاركة ناصر محمود نور في مباراة الفريقين بدور الـ 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الوصل ليغلق الملف الذي شغل جماهير الناديين خلال الفترة الماضية.

وأصرت لجنة الانضباط خلال اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حسن المرزوقي على نظر الشكوى، رغم سحب العين شكواه قبل الجلسة من أجل التأكد من قانونية مشاركة اللاعب، حيث تبين للجنة أن المشاركة قانونية، وأن اللاعب مسجل في فئة أبناء المواطنات المسموح لهم بالمشاركة في أي عدد في المباريات.