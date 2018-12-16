«فخر أبوظبي» يحسم وصافة الشتاء في 5 دقائق

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

حسم الجزيرة مواجهة النصر في 5 دقائق، بعدما كانت أفضلية التقدم للمنافس، لينهي الدورالأول لدوري الخليج العربي لكرة القدم وصيفاً بـ 28 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة للعين مع الوحدة، وضاعفت النتيجة أحزان النصر بوجوده في المركز التاسع بـ 15 نقطة.

وحملت المباراة العديد من المشاهد أبرزها طرد مدافع الجزيرة خليفة الحمادي للإنذار الثاني «ق37» وطرد مدافع النصر محمد عايض«ق 77» واستغل «العميد» النقص العددي لصاحب الأرض بعد 18 دقيقة وجاء هدفه عن طريق ركنية أحدثت خللاً ولمست قدم المدافع فارس جمعة وغيرت اتجاهها داخل المرمى في الدقيقة 55.

أما استغلال الجزيرة للنقص العددي للنصر فجاء سريعاً، وجاء بعد دقيقة من إشهار الكارت الأحمر لمحمد عايض، ونفذ البرازيلي ليوناردو ركلة ثابتة ببراعة محزراً هدف التعادل، بعدها استغل هذا الفراغ بالضغط المكثف والتصويب من خارج منطقة الجزاء والتواجد بقوة داخل منطقة عمليات النصر، حتى سجل اسانتي البديل الهدف الثاني «ق»88، وسط ضعف شديد لخطي الدفاع والوسط لدى النصر، والذي استغل من جانب الجزيرة بتسجيل خلفان مبارك الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع 90+3.

وأشاد داميان هيرتوغ مدرب الجزيرة بجهد لاعبيه، وقال: سيطرنا على بداية المباراة، وكنا الأكثر استحواذاً على الكرة، كما بادرنا بصناعة الفرص، وتعرض الفريق للضغط بسبب طرد خليفة الحمادي «ق37»، في وقت مبكر، وقال: ليس غريباً أن نستقبل هدفاً ساذجاً في الدقيقة 55، للنقص العددي في الخط الخلفي، وفي النهاية سجلنا 3 أهداف، وعوضنا الخسارة المحبطة أمام الظفرة في الجولة قبل الماضية، وقدمنا أداء جيداً، أمام فريق قوي.

وأوضح أن التبديلات التي أجريت كانت إيجابية وأثبتت أن الجزيرة يمتلك 20 لاعباً، فهم قادرون على تحقيق الفارق، وعلى سبيل المثال أضاف محمد فوزي حيوية ونشاطاً لدى زملائه، وسعيد أيضاً بتسجيل اسانتي لهدف التقدم، وتتجدد سعادتي باللاعب الشاب محمد العطاس والذي لعب في مركزي المدافع الأيمن وقلب الدفاع، ثم تحول إلى الوسط بجانب اسانتي.

وعن جلوس اسانتي وناصر برازيت على دكة الاحتياط أكد إنه لا يصنف اللاعبين وفق جنسياتهم، وقال: لدينا 24 لاعباً يحصلون على فرص متكافئة، وعبدالله رمضان قدم مجهوداً كبيراً، كما أن اسانتي عائد من إصابة، ونفتخر بوجود 7 لاعبين في تشكيلة المنتخب، ما يؤكد أن مؤشر أداء المواطنين هو الأعلى وأن مستواهم جيد جداً.

نقطة تحول

من ناحية أخرى تقدم النصر باستئناف على قرار الحكم بطرد لاعبه محمد عايض وأكد كايو زاناردي مدرب الفريق إن فريقه فقد تركيزه وانهار تقريبا بعد طرد محمد عايض «ق 77» وأبدى تحفظه على حالة الطرد، مؤكداً أنها غير مستحقة حيث إن التدخل كان على الكرة وليس على مبخوت

وأوضح أن نقطة التحول جاءت بعد الدقيقة 77، حيث كانت مفاجأة بإشهار كارت احمر لعايض ثم تنفيذ الركلة الحرة المباشرة بتسجيل هدف التعادل للجزيرة «ق78» ومشيراً إلى إهدار فريقه 3 فرص للتسجيل.

حالة نيغريدو جيدة

أكد مهاجم النصر نيغريدو إنه فقد الوعي لمدة زمنية قصيرة على اثر ارتطام شديد بالوجه مع أحد مدافعي الجزيرة عندما اطلق طارق احمد كرة صاروخية اصطدمت بالعارضة وردت مرة أخرى،وتم نقلي إلى مستشفى برجيل بأبوظبي، لاجراء الفحوصات وانه في حالة جيدة ويتوقع أن يعود إلى التدريبات خلال يومين.