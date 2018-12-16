أروابارينا: شباب الأهلي يملك فرصة المنافسة على اللقب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه يملك الفرصة في المنافسة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، إذا ما وفق في مواجهات الدور الثاني على أمل أن تخدمه نتائج فرق المقدمة بأن تتعثر، شريطة أن يتقدم فريقه بثبات، واعتبر أن فترة التوقف الطويلة للدوري، فرصة جيدة لتصحيح الأخطاء التي حدثت في الدور الأول،.وثمن فوز فريقه على الفجيرة مؤكداً أن تأخر الفوز يؤكد إصرار اللاعبين على حصد الثلاث نقاط .

وفي المقابل شكك التشيكي هاشيك مدرب الفجيرة، في صحة هدف المباراة الذي سجله سالمين خميس، في الدقيقة 90، وأشار إلى أن النتيجة العادلة هي التعادل، وأكد المدرب بأنه راضٍ عن أداء لاعبيه أمام شباب الأهلي الذي يتواجد به 6 لاعبين في مختلف المنتخبات.