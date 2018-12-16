بعثة ريال مدريد تحط الرحال في أبوظبي اليوم

تصل في الساعة الثامنة من مساء اليوم عبر مطار أبوظبي الدولي بعثة بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني على متن طائرة خاصة، استعداداً للمشاركة في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، التي يبدأ فيها «الملكي رحلة الدفاع عن لقبه من الدور نصف النهائي الذي يقام يوم الأربعاء المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية.

ومن المنتظر أن تحظى بعثة الريال خلال وجودها بأبوظبي بإجراءات أمنية مشددة، حيث يرافق بعثة بطل أوروبا أمن خاص يتعامل معه النادي الإسباني، وحضر أفراده إلى أبوظبي قبل وصول البعثة بفترة من أجل الاطمئنان على ترتيبات الإقامة.

وستتوجه البعثة من المطار إلى مقر الإقامة في فندق الفورسيزون بجزيرة المارية في أبوظبي، على أن يبدأ الفريق تدريباته بخوض أولى حصصه التدريبية على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات في السابعة من مساء غد، وهو الملعب نفسه الذي احتضن تدريبات الفريق في مونديال الأندية العام الماضي، إذ لن يشهد برنامج الفريق تغييراً عما كان عليه الحال في نسخة عام 2017. وكان الفريق قد غادر العاصمة الإسبانية مدريد أمس عقب نهاية لقاء رايو فاييكانو في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

وتضم قائمة ريال مدريد 23 لاعباً اختارهم المدير الفني الأرجنتيني سانتياغو سولاري للمشاركة في البطولة وهم: كيلور نافاس، تيبو كورتوا، كيكو كاسيا، داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو، ماريانو دياز، توني كروس، كريم بنزيما، لوكا مودريتش، غاريث بيل، مارسيلو، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي، لوكاس فاسكيز، ماركوس يورينتي، الفارو أودريزولا، ماركو إسينسيو، إيسكو، سيرجيو ريجيليون، داني سيبايوس، فينيسيوس جونيور.

وسيكون ريال مدريد أمام تحدٍ كبير خلال مشاركته في كأس العالم للأندية في النسخة الحالية باعتباره حامل اللقب، إذ يأمل النادي الملكي بالتتويج بلقب البطولة التي ستعد في غاية الأهمية في حال الفوز بها على الصعيد المعنوي والنفسي كون الفريق لا يعيش في أفضل حالاته في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة من سيسكا موسكو في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وقبل العودة مرة أخرى إلى منافسات الدوري الإسباني شهر يناير المقبل.