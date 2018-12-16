كاردوزو: أنا المسؤول عن الهزيمة

قال خوسيه كاردوزو مدرب شيفاز غوادلاخارا المكسيكي إنه يشعر بخيبة أمل بعد خسارة فريقه أمام كاشيما إنتلرز في الدور ربع النهائي وفشله في التأهل لملاقاة ريال مدريد، كما كان يتوقع، مؤكداً أن فقدان التركيز في الشوط الثاني أسهم في تراجع أداء الفريق وانتقال السيطرة إلى الفريق الياباني.

وأضاف: «لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وسنحت لنا فرص عدة للتسجيل، ولكن هدف التعادل الذي سجله كاشيما مطلع الشوط الثاني أربك حساباتنا». وشدد كاردوزو على تحمله مسؤولية الخسارة أمام الجماهير المكسيكية التي زحفت خلف الفريق، وقال: «أنا المسؤول الأول عن الهزيمة، فاللاعبون نفذوا المطلوب منهم، كما أن لاعبي كاشيما تمتعوا بقوة ذهنية وبدنية كبيرة، لم يكن هناك تراخٍ من اللاعبين بعد أن بذلوا جهداً كبيراً، ونعتذر للجماهير لأننا لم نحقق طموحاتهم».