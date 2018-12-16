دوي أفضل لاعب في المباراة

أبدى لاعب خط وسط كاشيما إنتلرز شوما دوي سعادته بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه مع غوادلاخارا المكسيكي، مؤكداً أن الأهم من الجائزة الفردية فوز الفريق والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وقال في تصريحاته عقب المباراة: «شكراً لزملائي اللاعبين، المهم من جائزة أفضل لاعب أننا حققنا الفوز، فقد كانت مباراة سريعة، واجهنا صعوبات كبيرة في الشوط الأول من المباراة وفقدنا السيطرة على الكرة، ولكننا نجحنا الشوط الثاني في استعادة زمام الأمور بعد أن نفذنا تعليمات المدرب بدقة، نتطلع الآن إلى المباراة المقبلة أمام ريال مدريد الإسباني، وأن نحاول تقديم أفضل ما لدينا في نصف النهائي».