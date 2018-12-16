أسواق العين تدهش إداري البعثة اليابانية

أبدى الياباني أنطون عضو البعثة الإدارية لنادي كاشيما المشارك في مونديال الأندية، دهشته من حجم ومستوى الأسواق في مدينة العين، بعد أن طاف على البعض منها أمس الأول بغرض التسوق.

وكتب أنطون على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة قال فيها: خرجت اليوم في جولة بمدينة العين، لقد فوجئت بحجم مراكز التسوق، هنالك أسواق تتوفر بها حلبة للتزلج وتوجد مبيعات لماركات عالمية مثل نايك، كل شيء هنا متوفر ومتاح.

وحرص أنطون على نشر بعض الصور التي أظهر عبرها سعادته ودهشته في وقت واحد بالجولة التي قام بها في مدينة العين، والتي كانت قد نالت أيضاً إعجاب عدد كبير من أعضاء البعثات الإعلامية التي حضرت لتغطية الحدث الكثير من كل القارات.