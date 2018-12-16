«تيفو» ملكي بطول 50 متراً

تستعد رابطة مشجعي ريال مدريد في الإمارات لاستقبال «الميرينغي» بأفضل صورة ممكنة خلال مشاركته في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، إذ تجرى الاستعدادات داخل الرابطة على قدم وساق من أجل دعم بطل أوروبا في البطولة.

وقال عبد الله الحوسني، رئيس رابطة مشجعي ريال مدريد الرسمية في الإمارات والمعروفة باسم «رابطة الإمارات السبع»، إن الرابطة استعدت بشكل جيد للوقوف خلف ريال مدريد في مشاركته في مونديال الأندية، حيث تم تجهيز «تيفو» خاص سيظهر في مباراة نصف النهائي على استاد مدينة زايد الرياضية التي طرفها ريال مدريد، وسيكون «التيفو» بطول 50 متراً، إضافة إلى توزيع 2000 علم يحمل شعار مدريد في المدرجات حول «التيفو».

وأضاف لـ«البيان الرياضي»: «ننتظر بفارغ الصبر قدوم بعثة ريال مدريد إلى أبوظبي، وسيقود نحو 200 شخص من أفراد الرابطة الجماهير في مدرجات استاد مدينة زايد الرياضية لدعم الفريق بمعدات التشجيع كافة، وذلك بعدما حصلنا على جميع التسهيلات من اللجنة المنظمة، وأوجّه الشكر إلى اللجنة المنظمة المحلية، ومدير البطولة عارف العواني على تقديم كل التسهيلات للرابطة لتقديم صورة حضارية عن مشجعي الريال في دولة الإمارات».

وكشف الحوسني أن رئيس نادي رئيس مدريد فلورنتينو بيريز سوف يستقبل أعضاء الرابطة في حفل روابط ريال مدريد الذي سينظمه النادي يوم السبت 22 ديسمبر الجاري يوم المباراة النهائية للبطولة في أحد فنادق العاصمة أبوظبي، بحضور نجوم الريال السابقين روبرتو كارلوس وراؤول جونزاليز وبوتراجينيو، وهي المرة الثانية التي يحرص فيها رئيس النادي على الالتقاء برابطة المشجعين في إطار اهتمام النادي بجماهيره من مختلف أنحاء العالم.

وقال إن هدفنا خلق أجواء مميزة خلال مشاركة الفريق في البطولة وتعزيز تفاعل الجماهير الحاضرة في المدرجات لتشجيع «الملكي»، مشيراً إلى أن الرابطة تقوم بالعديد من الأنشطة المجتمعية وليس كرة القدم فقط، حيث تضم في عضويتها في الإمارات نحو 600 مشجع لريال مدريد من مختلف الجنسيات سواء العربية أو الأجنبية.