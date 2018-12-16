غوادلاخارا يكسب معركة المدرجات

زين جمهور الفريقين الياباني والمكسيكي مدرجات استاد هزاع بن زايد خلال لقاء الأمس باللافتات، التي حملت الكثير من عبارات التشجيع والدعم المعنوي لتحقيق الفوز في المباراة التي شهدت مواجهة خاصة في المدرجات، انتهت بفوز أنصار غوادلاخارا، من حيث الحضور أو التشجيع رغم خسارته للنتيجة على أرضية الملعب.

وكان جمهور غوادلاخارا الأكثر حضوراً بعد أن وصلت أعداد كبيرة من المشجعين إلى الدولة خلال اليومين الماضيين، عن طريق وكالات السفر، التي استغلت الحدث العالمي وشهرة الإمارات السياحية وجذبت العديد من المشجعين، الذين وصلوا عبر أفواج إلى الدولة، وسطروا لافتات التشجيع على طريقة «نحن شيفاس..نحن المكسيك»، و«شيفاس دائماً في القلب».

بينما ركز جمهور كاشيما على الإنجاز الذي حققه الفريق بنيله لقب دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة وهو الإنجاز الذي عبر بالفريق إلى مونديال الأندية، وكانت معظم اللافتات تحمل عبارة «كاشيما ملك آسيا أو اليابان ملك آسيا» باعتبار أن الإنجاز يحسب لليابان قبل النادي.

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