حضور مكسيكي مثير بقرية الجماهير

شهدت قرية الجماهير التي أقامتها اللجنة المنظمة لمونديال الأندية في الساحة الخلفية لملعب استاد هزاع بن زايد، أمس، حضوراً جماهيرياً لافتاً وصاخباً، وكان الجمهور المكسيكي الذي جاء بعضه خصيصاً من المكسيك لمؤازرة فريق بلاده ديبورتيفو غوادا لاخارا نجماً فوق العادة بتقليعاته المثيرة، واحتشاده بكثافة قبل ساعتين من بداية مباراة فريقه أمام كاشيما أنتلرز الياباني، أمس.

ولم يفوت أنصار الفريق المكسيكي الفرصة لالتقاط الصور التذكارية والتجمهر أمام كاميرات التلفزة وعدسات الإعلاميين لترديد الأهازيج والهتافات لفريقهم مؤكدين فوزه في المباراة، ولكن ذلك لم يتحقق بعد نهاية اللقاء إذ نجح الفريق الياباني كاشيما في قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعداً مع ريال مدريد في نصف النهائي.