الشعباني:العين يستحق الفوز

المصدر: العين - البيان الرياضي

بوجهٍ تسوده ملامح الأسى والحزن بالخسارة 3/0 أمام العين، قال معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، إنها خيبة أمل كبيرة، لم نكن نتوقع هذه الخسارة القاسية، لكنها كرة القدم، مشيراً إلى أن العين يستحق الفوز وقدّم مباراة كبيرة.

وأرجع الشعباني الخسارة إلى تأثر الفريق نفسياً خلال الربع ساعة الأولى بعد تلقيه هدفين مباغتين، الأول في الدقيقة الأولى، والثاني ق16، ما صعب المهمة على الفريق في العودة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني قام ببعض التغييرات الفنية في الشوط الثاني، لكنها لم تنجح، وزاد من معاناة الفريق تسجيل العين للهدف الثالث، لافتاً إلى أن فريقه لم يكن في حالة ضغط نفسي قبل مواجهة العين، وكانت الأجواء مهيأة لتقديم انتصار كبير، مدفوعة بحماس جماهيري كبير.

ثمة أخطاء

وأوضح المدير الفني لفريق الترجي أن ثمة أخطاء تحكيمية كانت حاضرة خلال الهدفين الأولين للعين، وأن الهدف الثاني كان خطأ في الأساس على محترف العين الياباني شيوتاني، ومشيراً إلى أنه لا يرغب في الحديث عن التحكيم، ويكتفي فقط بهذه الإشارة. وتابع: سنحاول إعداد الفريق نفسياً لمواجهة جوادا لاخارا بالرغم من صعوبة الإعداد النفسي، لكن ما زال هناك متسع من الوقت بالعودة مجدداً بالفريق.