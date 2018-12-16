زوران:اللاعبون سطروا ملحمة كروية

المصدر: العين - البيان الرياضي

عبّر زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين، عن سعادته البالغة بالفوز الكبير على الترجي التونسي بطل إفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مشيراً إلى أن اللاعبين سطروا ملحمة كروية يستحقون عليها الإشادة، كما وجّه تحيته وتقديره إلى الجماهير العيناوية التي حضرت وساندت بقوة.

وعن التغيّر المفاجئ في المباراة الأولى الافتتاحية أمام ويلينتغون النيوزيلندي الذي جاء بشق الأنفس مع ركلات الترجيح، وتحقيق انتصار كبير على الترجي بطل إفريقيا، قال: «لا شك أننا حققنا فوزاً صعباً على ويلينتغون، وهو فريق كبير، وقدّم مباراة جيدة، وفي الوقت نفسه قمنا بعمل كبير خلال فترة التحضيرات القصيرة لـ48 ساعة، وهذا العمل تُرجم إلى انتصار كبير على الترجي».

وتابع: «مواجهة ريفر بليت بطل أميركا ليست سهلة، وأعتقد أنها ستكون معقدة، لكننا جاهزون لهذه المواجهة، وأعرف أن بعض لاعبي ريفر قد شاهدوا مباراتنا مع الترجي في الاستاد، ريفر فريق قوي وحقق إنجازاً تاريخياً، في المقابل نتطلع إلى إنجاز آخر، ولدي الثقة الكاملة بلاعبيَّ أنهم سيكونون عند الوعد، بالرغم من ضيق التحضيرات».

وعن الحالة البدنية لماركوس بيرغ، قال: «خلال الأيام الأربعة الماضية لم يكن في كامل لياقته، وأعتقد أنه سيكون جاهزاً في المباراة، قدمنا يحيى نادر، كما سنسترد محمد عبد الرحمن، بعد استيفائه عقوبة البطاقة الحمراء في مباراة ويلينتغون.

نرغب في الاستمتاع في مباراة ما قبل النهائي، ونتمتع بالحماس الكافي، علينا أن نتمتع بأداء رائع وحماس، علينا أن نكون واقعيين، ريفر بليت قوي ولدينا حسابات مختلفة، وهو صاحب إنجاز، وأعتقد أنه أفضل فريق في أميركا الجنوبية».