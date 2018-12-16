هتاف عيناوي: الشحات يا أبهة إيه العظمة دي كلها

المصدر: العين - البيان الرياضي

حفّز جمهور العين حسين الشحات لاعب الفريق خلال المباراة وهتف له بشكل خاص: «الشحات يا أبهة إيه العظمة دي كلها»، وذلك بعد أن نجح في إحراز الهدف الثاني بطريقة رائعة من تمريرة سحرية لزميله ريان يسلم.

واستقبل الجمهور هدف الشحات بفرحة كبيرة، والذي كان بمثابة تأمين لانتصار الفريق في اللقاء على خصمه القوي، لكن أصحاب الأرض كان لهم دافع خاص في دعم الشحات معنوياً على الطريقة المصرية، بسبب الانتقادات التي تعرض لها في فترة سابقة بحجة تراجع مستواه، وكان العيناوية قد حرصوا من قبل على دعمه في مواقع التواصل الاجتماعي، ما أسهم في رفع الروح المعنوية وعودته للتألق، والذي شجع مجهوده الوافر في لقاء الأمس.