الخسارة الثالثة للترجي في مونديال الأندية

المصدر: العين - البيان الرياضي

تعد الخسارة التي تعرض لها الترجي التونسي أمس أمام العين الثالثة له في بطولة كأس العالم للأندية، من 3 مباريات ليبقى بدون نصر أو تعادل، وبلغت عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه 8 أهداف.

وكان الترجي قد ظهر للمرة الأولى في نسخة عام 2011 باليابان، وتعرض للخسارة أمام السد في المرحلة الثانية من المنافسة، التي بدأ منها المشاركة بنتيجة 1-2 وخسر المباراة الثانية أمام مونتيري المكسيكي 3-2، وأمس تلقت شباكه ثلاثة أهداف جديدة، ليواصل نتائجه المخيبة لطموح أنصاره في البطولة العالمية. بالمقابل فإن العين نجح في تحقيق فوزين من مباراتين، محرزاً 6 أهداف، بنسبة نجاح 100% لينال إشادة واسعة من جماهيره.