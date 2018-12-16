الإسباني بينات مدرباً للنصر

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تعاقدت شركة النصر لكرة القدم مع الإسباني بينات سان خوسيه مدرباً للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف خلفاً ليوفانوفيتش، وجاء التعاقد تأكيداً لما أشار إليه «البيان الرياضي» الأسبوع الماضي. حضر توقيع العقد ثابت سهيل، عضو مجلس إدارة الشركة والمشرف العام للفريق الأول، والدكتور حمد الفلاسي عضو مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي.

وقاد بينات فريق الاتحاد السعودي للقب كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2013، وبوليفارالبوليفي للقب الدوري مرتين كما توج مؤخراً مع يونيفير كاتوليكا التشيلي، بلقب الدوري، ونال جائزة أفضل مدرب في 2018.