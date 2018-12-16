استطلاع «البيان»: 50 % الوصل عائد.. ولكن!

المصدر: دبي-علي شدهان

ليس هناك وصلاوي واحد لا يعتصره الألم على الوضع الحالي لفريق الوصل الأول لكرة القدم في دوري الخليج العربي تحديداً، المركز 12 بـ 11 نقطة، هي محصلة «الإمبراطور» في ختام الدور الأول، وتبعث على الحسرة على فريق يعتبر من بين الأعرق والأكثر جماهيرية في الدولة، ولا أدل على حجم ذلك الألم، من النتيجة التي أسفر عنها استطلاع جريدة البيان الأسبوعي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، حيث أجاب القراء عن تساؤل الاستطلاع «بعد تألقه في الكأس.. هل تعتقد أن الوصل بمقدوره العودة في دوري الخليج العربي؟»، فأجاب 50 % بنعم، ولكن رد مثلهم بلا!

ورغم أن نتيجة الاستطلاع جاءت مناصفة بين الذين أجابوا بنعم، ، والذين أجابوا بلا، إلا أن ذلك لا يعني «صكاً على بياض» بعودة الوصل، خصوصاً بعد تلقيه الهزيمة بالثلاثة أمام كلباء في ختام الدور الأول.

نعم ولكن

وأسفر الاستطلاع عن إجابة 50 % من القراء، بنعم عبر موقع البيان الإلكتروني، في إشارة لحتمية معالجة الخلل خلال فترة الانتقالات الشتوية، فيما أجاب 50 % بلا، في إشارة إلى عدم ثقتهم في مقدرة الوصل على العودة، فيما تمخض التصويت في «تويتر» و«فيسبوك»، عن إجابة 48 % بنعم، و52 % بلا في كلا الموقعين.

وبمجمل نتيجة الاستطلاع، فإن الدور الثاني من الدوري، يعتبر المعيار الأكثر دقة وواقعية في الحكم على حال الوصل، رغم أن الدلائل تشير إلى أن إجابة المتفائلين بعودة الوصل ونسبتهم 50 %، استندوا إلى الأداء المميز لـ «الإمبراطور» أمام العين في دور الـ 16 لبطولة الكأس الغالية، وفوزه بخماسية، ، معتبرين تلك المباراة مفتاحاً لانطلاقة الوصل.

مربع الكبار

وأبدى فهد عبد الرحمن، النجم الأسبق لمنتخب الإمارات الأول وفريق الوصل، حزنه على حال «الإمبراطور» حالياً، مشدداً على أن فريقاً يضم في تشكيلته لاعبين دوليين، بقيمة علي سالمين وخميس إسماعيل، يجب أن يكون في مربع الكبار للدوري، لافتاً إلى أن خللاً واضحاً موجود في منظومة لعب الوصل، داعياً إلى إيجاد الحلول خلال فترة الانتقالات الشتوية.