بن غليطة للاعبين: ثقتنا بكم كبيرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

دخل منتخبنا الوطني لكرة القدم أجواء نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» وبدأ تدريباته مساء أمس على ملعب ند الشبا في دبي، ضمن آخر تجمع محلي للفريق وتستمر المرحلة الأولى منه حتى نهاية الشهر الجاري ويتخلل هذه المرحلة لعب مباراتين وديتين، الأولى ستكون مع المنتخب الأولمبي 21 الجاري، والثانية أمام المنتخب الكويتي يوم 28 الجاري في دبي، وتبدأ المرحلة الثانية أول يناير حتى انتهاء البطولة، وانتظم في المران 26 لاعباً هم إجمالي القائمة التي اختارها المدرب الإيطالي زاكيروني، في انتظار لاعبي العين الذين سينضمون للمنتخب بعد انتهاء مهمتهم في مونديال الأندية.

وشهد المران المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، وهشام الزرعوني المدير المالي، وحسن سهيل عضو لجنة المنتخبات، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد.

التقى المهندس مروان بن غليطة مع اللاعبين قبل المران متمنياً لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة، وأن يكونوا عند حسن ظن الجماهير بهم وأن يكون أداؤهم متواكباً مع قوة البطولة والرغبة في المنافسة، على لقبها، وقال رئيس اتحاد الكرة للاعبين «ثقتنا فيكم كبيرة وأنتم قادرون على حسن تمثيل الوطن خلال نهائيات آسيا، والروح العالية التي نراها من اللاعبين خلال التدريبات، والإصرار على تقديم أقصى جهد يدفعنا إلى التفاؤل».

برنامج

من ناحية أخرى شرح الجهاز الفني للاعبين في بداية المران، برنامج التجمع الحالي، وحث اللاعبين على العطاء بأقصى جهد، وزيادة التركيز من أجل الدخول في أجواء البطولة القارية،. بعدها قام اللاعبون بتنفيذ عدد من التدريبات الفنية والتكتيكية عن خطط اللعب.

فيما حرص الجهاز الفني على خضوع بعض اللاعبين الذين خاضوا مباريات اليوم الأخير للجولة الثالثة عشرة لدوري الخليج العربي، لتدريبات خفيفة حول الملعب حرصاً على عدم إرهاقهم وتوفير أجواء إيجابية أمامهم لمزيد من العطاء خلال التدريبات المقبلة.

تجمع

بناء على المعطيات الجديدة تقرر أن يتجمع المنتخب الأولمبي 19 الجاري للعب تقسيمة ودية مع المنتخب الأول، ثم يعود المنتخب للتجمع 3 يناير المقبل لبدء برنامج إعداده للتصفيات الأولمبية ومن المقرر أن يلاقي خلالها البحرين مرتين ودياً.