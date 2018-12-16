فيفياني: 18 نقطة إنجاز .. وكلباء لم يضمن البقاء

المصدر: كلباء - علي الظاهري

عاشت جماهير اتحاد كلباء ليلة تاريخية أول من أمس بعد الفوز على الوصل 3- 1 في دوري الخليج العربي لكرة القدم وعمت الأفراح القلعة الصفراء ومدينة كلباء حيث أصبح الفريق على بعد خطوات من البقاءبعد حصاده 18 نقطة في الدور الأول فيما تراجع الوصل إلى المركز 12 .

وأعرب الإيطالي فيفياني مدرب كلباء، عن سعادته بالفوز على ملعبهم بعد انتظار أكثر من شهرين منذ آخر فوز بالجولة الرابعة، وقال: إنهاء الدور الأول بـ 18 نقطة يعتبر إنجازاً ولكن فريقنا لم يضمن البقاء.

ومن المقرر انتظام كلباء في معسكر خارجي في مصر من 5 إلى 17 يناير المقبل أثناء توقف الدوريوأكد حسن العبدولي مدرب الوصل، أن الأخطاء الفنية وراء الخسارة المؤلمة أمام كلباء مشيراً إلى انه يتحمل كامل المسؤولية .