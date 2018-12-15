منصور بن محمد يتوّج لامبورغين بطلاً لبولو الشاطئ «دبي 2018»

المصدر: دبي - وام - تصوير: سيف الكعبي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، فريق تونينو لامبورغين ريزيدنس بكأس النسخة التاسعة من بطولة دبي لبولو الشاطئ 2018، التي أقيمت منافساتها للعام الرابع على التوالي في سكاي دايف دبي في إطار «عام زايد».

حضر مراسم التتويج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وسام كاتيلا المدير الإداري لشركة ماميمو ومؤسس البطولة.

وفاز فريق تونينو لامبورغين ريزيدنس بكأس البطولة بعد تغلبه على هيلز أدفرتايزنغ في النهائي 7 - 6، فيما حل التاقي جلوبال في المركز الثالث بفوزه على لينديت ليندور 5 - 4.

وتميزت النسخة التاسعة من البطولة بمشاركة الإناث للمرة الأولى منذ انطلاقها عام 2004، عبر النمساوية الدكتورة سابين شافر.

أقيمت البطولة برعاية شركة أورينتال بيرلس العقارية، وضم فريق تونينو لامبورغين ريزيدنس دبي البطل، كلاً من الإماراتيين راشد البواردي، وسعود الخوري، والأرجنتيني ماكسي مالاكالزا، كما يضم فريق هيلز أدفرتايزنغ ،كلاً من الإماراتي طارق البواردي، والبريطاني سام إنيستون، والأرجنتيني راميرو كورديرو، فيما يضم فريق التاقي جلوبال كلاً من الإماراتيين فارس اليابهوني، وراشد الصايغ، والأرجنتيني سانتياغو جوميز روميرو.