«الأبيض» يدخل أجواء آسيا من ند الشبا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم أجواء نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» من خلال التجمع المحلي الأخير الذي يبدأ اليوم.

حيث يتجمع المنتخب عصراً ويتدرب مساءً على ملعب ند الشبا في دبي، في المرحلة الأولى التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، والثانية من الأول من يناير بمعسكر أبوظبي، يقيم الفريق في جزيرة السعديات، ويتدرب «الأبيض» على ملعب جامعة نيويورك في العاصمة.

وتضم قائمة الفريق 26 لاعباً، هم: علي خصيف، فارس جمعة، علي مبخوت، خلفان مبارك، أحمد ربيع، محمد جمال، خليفة الحمادي «الجزيرة» ومحمد مرزوق، وليد عباس، ماجد حسن، أحمد خليل، إسماعيل الحمادي «شباب الأهلي»، وخليفة غانم، محمود خميس، طارق أحمد، محمد العكبري «النصر».

وسالم العزيزي، خميس إسماعيل، علي سالمين «الوصل»، وسيف راشد، الحسن صالح، ماجد سرور «الشارقة»، ومحمد حسن الشامسي، أحمد راشد «الوحدة»، وفهد الظنحاني «بني ياس»، ومحمد خلفان المسماري «الفجيرة».

وأكد عبدالله صالح، مشرف المنتخب، أن القائمة الحالية تعد «أولية» على اعتبار أن لاعبي العين الذين سيتم اختيارهم سيلتحقون بالمعسكر بعد مونديال الأندية، مشيراً إلى أن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً سيتم تسليمها إلى الاتحاد الآسيوي 26 الجاري. وأشار إلى أن الجهاز الفني في انتظار تقرير طبي عن حالة إسماعيل مطر لاتخاذ قراره النهائي بشأنه.