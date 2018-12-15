النصر للجزيرة وشباب الأهلي يخطف «الذئاب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق الجزيرة فوزاً صعباً على النصر 3 - 1 أمس باستاد محمد بن زايد في الجولة 13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وجاء فوز «فخر أبوظبي» في 5 دقائق وبادر النصر بالتسجيل «ق 55» من ركنية حولها غابرئيل داخل المرمى لتصطدم بقدم فارس جمعة وتدخل الشباك، وأدرك ليوناردو التعادل للجزيرة من ركلة ثابتة «ق 78»، وأضاف البديل اسانتي الهدف الثاني «ق 88» وعزز أفضلية التقدم خلفان مبارك «ق 90+3».

شهدت المباراة حالتي طرد، لمدافع الجزيرة خليفة الحمادي «ق 73»، ومدافع النصر محمد عايض «ق 77». وبهذه النتيجة أنهى الجزيرة الدور الأول في المركز الثاني 28 نقطة، بينما تجمد النصرعند 15 نقطة.

وخطف شباب الأهلي فوزاً متأخراً 1- 0 على مضيفه الفجيرة، وسجل الهدف سالمين خميس في الدقيقة 90، ووصل شباب الأهلي إلى 25 نقطة.

حقق اتحاد كلباء انتصاراً تاريخياً على ضيفه الوصل، محولاً تأخره بهدف إلى فوز ثمين 3-1، والفوز هو الأول لـ«النمور» على «الإمبراطور» في عصر الاحتراف، ليختتم الفريق الدور الأول من الدوري برصيد 18 نقطة.

فيما تجمد الوصل عند 11 نقطة، وتقدم الوصل في الدقيقة 28 بهدف من «نيران صديقة» عن طريق حمد الحمادي لاعب كلباء بالخطأ في مرماه. وأدرك راموس التعادل لكلباء في الدقيقة 54 والذي أضاف الهدف الثاني «ق 70» وسجل جيوفاني الثالث «ق 87».



