ستاد هزاع يبهر الضيوف

المصدر: العين -أحمد عيسى

أبدت بعثة جوادا لاخارا المكسيكي إعجابها بإستاد هزاع بن زايد الذي تقام عليه مباراة الفريق اليوم ضد كاشيما الياباني، وأظهرت البعثة إعجابها من خلال الجولة التقليدية التي قامت بها عند الحادية عشرة والنصف صباح أمس بالإستاد، وحرص اللاعبون على التقاط الصور التذكارية من داخل أرضية الملعب مع تسجيل مقاطع فيديو قصيرة.

واحتفل اللاعب جيار بيريرا بشكل خاص بزيارته للإستاد، ناشرا صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤكدا تأهب الفريق بكل عناصره وأسلحته للقاء اليوم وقال: نحن مستعدون للمباراة، ولا توجد لدينا أعذار، الكل مستعد وسنقدم مباراة تاريخية.