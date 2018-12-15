كايو يستعيد الذكريات مع كاشيما

المصدر: العين - البيان الرياضي

في بادرة طيبة، حرص البرازيلي كايو نجم نادي العين، على زيارة بعثة فريقه السابق كاشيما الياباني في مقر إقامتها بالفندق، وقضى وقتا طيبا معها، خلال الزيارة استرجع فيها ذكريات الأيام الجميلة والرائعة التي قضاها داخل أسوار النادي قبل أن ينتقل منه إلى ناديه الحالي بعد تألقه اللافت وقيادته الفريق الياباني للعديد من الانتصارات.وتلقى كايو إشادات واسعة من الجهاز الفني لكاشيما وزملائه اللاعبين على المستوى الذي قدمه في مباراة ويلينغتون وفي نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية.