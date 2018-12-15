شيوتاني: «الزعيم» لا يهاب أحداً

المصدر: العين - طلحة عبد الله

أكد الياباني توسكاسا شيوتاني، لاعب فريق العين، الذي يشارك للمرة الثالثة في مسابقة كأس العالم للأندية، لـ (البيان الرياضي) أن الزعيم لا يهاب أي فريق ومستعد للإطاحة بالترجي الليلة.

ومنذ تعاقده مع العين في يوليو من العام الماضي قادما من هيروشيما الياباني، خاض شيوتاني خلال موسمين ونصف قضاهما مدافعاً عن شعار البنفسج، نحو 56 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 7 أهداف، وهو يجيد اللعب في أكثر من مركز، غير أن مدرب العين الكرواتي زوران ماميتش ثبته في وظيفة الظهير الأيسر ليتألق بصورة ملحوظة، ومن موقعه سجل أهدافاً حاسمة لفريقه.

كابتن شيوتاني ما شعورك بعد التأهل لربع النهائي ؟

هذا أمر رائع، نحن نتطلع للذهاب بعيداً في المسابقة، لقد واجهتنا بعض الصعوبات في المباراة أمام الفريق النيوزيلندي الضيف، فهو فريق منظم وقوي، ونجح في التقدم علينا ثلاث مرات في الشوط الأول لكن العين القوي يعرف كيف يعود ويحول الأمور لصالحه.

كيف تقرأ المواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي ؟

نحن جاهزون لمواجهة أي فريق، العين فريق كبير ولا يهاب أحداً، ندرك أن الفريق التونسي قوي ومتميز وهو بطل أفريقيا ولديه طموحاته في المونديال، ولكننا أيضا أقوياء فالعين أحد أفضل أندية آسيا والحاصل على لقب الدوري قادر على تقديم نفسه بأفضل صورة أمام جميع المنافسين، هدفنا هو الاستمرار في المسابقة والذهاب إلى أبعد مراحلها.

متابعة

جمهور ياباني كبير كان يتابعك من على المدرجات ويشجعك مع زميلك كايو لوكاس إلى جانب جمهور العين ؟

نعم لاحظت هذا الأمر فالجمهور الياباني كما جمهور العين محب لكرة القدم ويعشقها، وأنا أشكرهم بحرارة وأتمنى أن أرتقي لمستوى ثقتهم بي كلاعب وأسعدهم بالظهور الجيد مع العين في المونديال.

ما مستقبلك مع العين هل تنوي الاستمرار مع الفريق ؟

العين فريق كبير وجدت فيه الاستقرار وهو يتعامل بطريقة احترافية مع اللاعبين ولا مانع لدي في البقاء معه ولكن حالياً لا أفكر كثيراً في هذا الأمر بقدر تركيزي على تقديم الخدمات الفنية المطلوبة مني للدفاع عن الفريق، وأتطلع لتحقيق المزيد من البطولات على المستويين المحلي والخارجي بعد أن حصلت معه على ثنائية الدوري والكأس الموسم السابق، وسأبذل كل جهودي لتقديم أفضل ما لدي خلال النسخة الحالية من مونديال الأندية وكذلك في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

فوز

ماذا تتوقع للعين في المرحلة التالية من مونديال الأندية ؟

نحن ندرك أن المهمة لن تكون سهلة وستكون هناك اختبارات قوية في الملعب ولكننا فريق كبير لا يجب أن نهاب أحداً، خصوصاً وأننا نلعب بأرضنا ووسط جمهورنا، وعلينا دائما أن نظل على قدر التحدي ونتحمل المسؤولية بشجاعة، ونتقن عملنا على الوجه الأكمل، لأن هناك جمهوراً يساندنا ينبغي أن نسعده بالظهور القوي وتحقيق أفضل النتائج.

وشكراً.. ومبروك

أوضح شيوتاني، أنه حرص بعد التحاقه بنادي العين على تعلم اللغة الانجليزية بواسطة صديقه معلم اللغة الانجليزية، كما تعلم الكثير من الكلمات والعبارات العربية، مثل (السلام عليكم) و(يلا شباب) و (شكراً) و( مبروك) و (إن شاء الله) بواسطة زملائه وغيرها من الكلمات، التي يتداولها زملاؤه لاعبو العين خلال التدريبات أو في غرفة الملابس.

وأوضح أنه يرغب في تعلم اللغة العربية حتى يستطيع مراسلة جمهور العين الذي يراسله دائما ولكن باللغة العربية التي لا يعرفها، وغالباً ما يتبادل الرسائل معهم عن طريق القلوب البنفسجية، وقال إنه سعيد بالتفاعل الكبير الذي ظل يجده من الجمهور العيناوي.

راحة واستقرار

قال شيوتاني إنه وجد مع أسرته كامل الراحة والاستقرار النفسي في مدينة العين الخضراء والجميلة التي تحتوي على مناطق سياحية رائعة.

مؤكداً أنه في الغالب ما يذهب مع أسرته إلى جبل حفيت وحديقة الحيوان، ومبزرة الخضراء، فضلاً عن ارتياد الأسواق للتسوق في المدينة، وأوضح أن وجبته المفضلة بخلاف الأكل الياباني هي الشاورما، وأوضح أنه برشلوني يشجع فريق البارسا، وقال من وجهة نظره إن البرازيلي كايو لوكاس، والسويدي ماركوس بيرغ، والمصري حسين الشحات، هم أفضل أجانب متميزين في دوري الخليج العربي لكرة القدم.