«الآسيوي» يتوقع تألق خلفان مبارك في عرس «الإمارات 2019»

المصدر: كوالامبور - البيان الرياضي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلفان مبارك لاعب الجزيرة ومنتخبنا الوطني الأول، ضمن أفضل اللاعبين الشباب، الذين يتوقع أن يتألقوا في عرس نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

وأوضح الاتحاد أن خلفان مبارك يمتاز بالقدرة على قيادة خط وسط «الأبيض»، وأنه منذ انضمامه إلى نادي الجزيرة، أكد قدرته العالية على صنع الأهداف لزملائه من خلال التمريرات الذكية، وأشار إلى أن الجماهير الإماراتية، تأمل أن يواصل خلفان التألق، ليقود المنتخب للمنافسة على اللقب القاري.

وتضمنت قائمة الاتحاد الآسيوي كلاً من السعودي تركي العمار «19 عاماً»، العراقي مهند علي «18 عاماً»، الفلسطيني محمد يوسف 21 عاماً بجانب الفيتنامي نغوين كوانغ-هاي، الكوري الجنوبي هوانغ ين-بيوم، والياباني ريتسو دوان، والتايلاندي سوباتشاي، والأوزبكي غانييف.

واعتبر الاتحاد الآسيوي تركي العمار واحداً من نجوم المستقبل للكرة السعودية، بما يمتلكه من قدرة عالية على التمرير والتحركات الذكية كما نال جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا 2018، بعدما قاد منتخب بلاده إلى الفوز بلقب بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً، مسجلاً 4 أهداف.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن العراقي مهند علي يمتاز بقدراته الفنية العالية وسجل 17 هدفاً في الدوري العراقي الموسم الماضي، وسبق له اللعب في بطولة آسيا للواعدين تحت 14 عاماً 2014، مسجلاً 6 أهداف.

وبعد خوض مباراته الدولية الأولى عام 2017، شارك في 9 مباريات دولية، وسجل خلالها 5 أهداف، فيما سجل الفلسطيني محمد يوسف 21 عاماً هدفين في مرمى المالديف عام 2017 ضمن تصفيات كأس آسيا، ولعب دوراً رئيساً خلال مشاركة فلسطين في دورة الألعاب الآسيويـة 2018.