الجرمن يحتوي احتجاج الجماهير

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

احتوى خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان احتجاج بعض جماهير فريقه على المدرب أيمن الرمادي بعد مباراة الظفرة التي تعادل فيها عجمان أول من أمس بدون أهداف في ختام مباريات الفريقين في الدور الأول لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وعاتب الجرمن هذه المجموعة من الجماهير على انفعالها غير المبرر.

وفي الوقت نفسه رفض الرمادي أي تجريح وأكد أنه يتحفظ كثيراً على أي إساءة ولا يقبل مثل هذه التصرفات، موضحاً انه يقدر انفعال الجمهور واحتجاجه على أي نتيجة، ولكن لا يمكن أن يصل الأمر للتجريح، خاصة وأن فريقه لم يحقق نتيجة تبرر ذلك، كما أن موقف عجمان أكثر من جيد في ترتيب الدوري.

واعتبر خليفة الجرمن نتيجة التعادل مقبولة وعادلة، وأشار إلى أن الظفرة فاز على فرق كبيرة في الدوري، وقدم مستوى جيداً. وأشاد بما قدمه لاعبو عجمان والمدير الفني أيمن الرمادي خلال الدور الأول.

وأكد الرمادي أن المباراة شابها نوع من التوتر بلا مبرر خاصة بالنسبة لفريقه الذي أهدر فرصاً ثمينة في الشوط الثاني، وقال: الحظ عاندنا في آخر دقيقة بالنسبة لتسديدة البرازيلي فاندر. وعموما محصلة الدور الأول جيدة وأتمنى المحصلة نفسها في الدور الثاني والوضع الحالي مطمئن، وأشاد الرمادي بتالق حارسا الفريقين واعترف أن ركلة الجزاء التي احتسبت على فريقه كان فيها نوع من الاندفاع.

حزن

وأشاد الصربي رازوفيتش المدير الفني لفريق الظفرة بمستوى فريقه، وأبدى حزنه على ركلة الجزاء الضائعة في الشوط الأول، وقال: قرار إشراك سعيد الكثيري قرار فني بحت. وأشاد مدرب الظفرة بمستوى الفريق خلال الدورالأول، مشيراً إنه سار جيداً ما عدا شهر سبتمبر الذي تلقى فيه الفريق 4 خسائر متتالية. وعم دعم صفوف فريقه قال: «لم لا.. إذا وجدنا لاعباً جيداً».