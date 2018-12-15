«السماوي» يتجاوز سقف طموحاته

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نجح بني ياس في وضع نهاية سعيدة للنصف الأول من دوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما أمطر شباك النواخذة بنصف دستة أهداف، مقابل هدف للفريق الضيف ورفعت النتيجة رصيد «السماوي» إلى 18 نقطة، بنسبة نجاح عالية مع أداء أكثر من رائع طوال مشوار الموسم حتى الآن، ليحتل الفريق ترتيباً متقدماً في جدول الدوري، متجاوزاً سقف طموحه الذي لم يكن يتخطى المركز الثامن قياساً بأنه فريق صاعد حديثاً.

بينما عمقت النتيجة جراح دبا الفجيرة الذي خالف التوقعات وظهر بمستوى متواضع في بطولة الدوري بجمع 4 نقاط فقط من 13 مباراة ليحتل الترتيب الأخير، على الرغم من أن دبا دخل اللقاء بمعنويات عالية بعد أن كسب نتيجة مباراته السابقة ضد الوحدة في الكأس الغالية بسداسية ما زالت حديث الشارع الرياضي، لكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه أمام بني ياس كما تأثر بطرد لاعبه عبد الرحيم أهلي.

فوز مستحق

وظهر الكرواتي كرونوسلاف مدرب بني ياس سعيداً بالفوز الكبير، وقال: المباراة كانت صعبة، لكن البطاقة الحمراء ضد منافسنا غيرت مجرى اللقاء لمصلحتنا.

وأكد أن فريقه احترم المنافس ولعب بجدية، وقال: نأمل أن نواصل بالمستوى نفسه في الدور الثاني حتى نحقق الطموحات،

واشارإلى أنهم سيعملون على تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية بعناصر متميزة لخلق المنافسة في بعض المراكز.

180

وأكد السوري محمد قويض مدرب الفجيرة أن الفريق لم يكن في يومه ومعظم اللاعبين لم يقدموا المستوى المطلوب، واعترف أن فريقه يحتاج إلى عمل كبير حتى يتمكن من تعديل موقفه في الدوري.

وأشار إلى أن حالة الطرد أثرت بنسبة 180في المئة على حالة الخسارة الكبيرة، وقال تقنية «VAR»، نحس على دبا لأن الفريق تم طرد 3 لاعبين له في الشوط الأول خلال 3 مباريات سابقة بعد العودة إلى هذه التقنية. وأضاف: عندما شاهدت الحكم يذهب إلى الفيديو قلت لهم أنه سيخرج البطاقة الحمراء. وتابع ساخراً: بعض الحالات لمصلحة دبا يتعطل فيها الـ«VAR» أو تنقطع الكهرباء.