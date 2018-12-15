كاشيما وغوادالاخارا.. حلم مواجهة «الملكي»

المصدر: العين - محمد صادق

يلتقي في الخامسة مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين فريقا كاشيما انتلرز الياباني وغوادالاخارا المكسيكي في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، إذ سيتأهل الفائز من المباراة لمواجهة ريال مدريد في نصف النهائي يوم 19 ديسمبر الجاري باستاد مدينة زايد الرياضية.

ويشارك كاشيما انتلرز الياباني في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما كانت مشاركته الأولى بصفته بطل الدوري الياباني في نسخة عام 2016 واستطاع خلالها تحقيق أفضل نتيجة لفريق آسيوي في البطولة بوصوله إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني.

ولكنه خسر بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد لوقت إضافي، بينما تعد مشاركة غوادالاخارا هي الأولى للفريق المكسيكي الذي نجح في إنهاء هيمنة مواطنه باتشوكا أكثر الفرق المكسيكية مشاركة في البطولة بـ4 مرات.

وتعد المواجهة هي الثالثة بالنسبة للأندية اليابانية مع أبطال قارة الكونكاكاف، حيث كان اللقاء الأول في نسخة عام 2008 بين بطل آسيا في ذلك الوقت فريق جامبا أوساكا الياباني وبطل الكونكاكاف باتشوكا، وانتهت بفوز ياباني بهدف وحيد في مباراة تحديد المركز الثالث.

وبعد ثلاث سنوات، عادت المواجهة بين اليابان والكونكاكاف في نسخة 2011 بين فريقي كاشيوا ريسول الياباني ومونتيري المكسيكي، وانتهى بفوز صعب لكاشيوا الياباني في ربع النهائي بركلات الترجيح.

ورغم تفوق الأندية اليابانية على نظيرتها المكسيكية إلا أن الأخيرة تفوقت بشكل عام على الأندية الآسيوية في النسخ السابقة من البطولة العالمية.

ويطمح كاشيما انتلرز إلى الفوز في مباراة اليوم والتأهل إلى نصف النهائي لتكرار مواجهة ريال مدريد، والحصول على فرصة الثأر من بطل أوروبا بعد الخسارة في نهائي 2016.

ويعول مدرب كاشيما جو أويوا على مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين وخاصة أن 10 لاعبين من التشكيلة التي خاضت المونديال ما زالت مع الفريق في النسخة الحالية، إلا أن الفريق تعرض لصدمة بغياب اثنين من أبرز عناصره، حيث سيفتقد لجهود مهاجمه الأساسي وأخطر لاعبيه سوزوكي الذي سجل 17 هدفاً خلال مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا هذا وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة هذا الموسم.

بالإضافة إلى لاعب خط الوسط المخضرم ميتسو أوغاساوارا، فيما تضم صفوف الفريق عناصر جديدة مثل الثلاثي البرازيلي لياندرو وليو سيلفا وسيرجينيو.

فضلاً عن لاعب خط الوسط ياسوشي إندو الذي يعول عليهم المدرب كثيراً في قيادة الفريق نحو الفوز.أما غوادالاخارا المكسيكي فيتطلع إلى ظهور أول جيد وإمكانية تحقيق أفضل نتيجة للأندية المكسيكية في مونديال الأندية رغم أنها دائمة التواجد في البطولة إلا أنها لم تتجاوز نصف النهائي على الإطلاق.

تحكيم

يدير المباراة الحكم الإثيوبي تيسيما باملاك ويعاونه الجنوب أفريقي زاكيلي سويلا (مساعد أول) والسوداني وليد أحمد (مساعد ثان)، والبرازيلي ويلتون سامبايو حكماً رابعاً.