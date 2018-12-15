كاردوزو: منافسنا كتاب مفتوح

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد خوسيه كاردوزو المدير الفني لفريق غوادالاخارا المكسيكي جاهزية فريقه لمواجهة كاشيما انتلرز الياباني في الدور ربع النهائي من البطولة، مشدداً على ثقته بقدرات لاعبيه على إظهار مستوى قوي يليق بحجم البطولة العالمية، مشيراً إلى أنه حلل نقاط قوة وضعف الفريق الياباني وبات كتاباً مفتوحاً ويأمل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقال في المؤتمر الصحافي: «نعلم تماماً ما سنقوم به لهزيمة كاشيما الياباني في البطولة العالمية التي نعطيها كل الأهمية والأولوية، على الرغم من أن كاشيما يلعب بطريقة منظمة، ولديه لاعبون ممتازون في خط الهجوم والوسط، لكننا متحمسون للتأهل إلى الدور المقبل في البطولة، كما أن جميع اللاعبين على دراية تامة بطريقة لعب كاشيما، إلا أنه يجب علينا أن نثق بأنفسنا، وأن نأخذ زمام المبادرة في المباراة».

وأضاف: «ندرك أن كاشيما يملك خبرة المشاركة في البطولة بعد أن خاض نهائي عام 2016 أمام ريال مدريد، ولكننا نعلم تماماً ما علينا فعله في المباراة، وعلى اللاعبين أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن نقدم كرة قدم جيدة».

وأشار إلى أنه لن يغير طريقة اللعب التي اعتادها، لافتاً إلى أن الأهم بالنسبة له تركيز اللاعبين والتمركز داخل أرضية الملعب بشكل جيد، وأوضح: «نريد أن نفعل شيئاً للكرة المكسيكية، وشخصياً أشعر بالثقة وقدرتنا على تقديم مباراة قوية».

وعن رؤيته للفريق الياباني قال: «كاشيما فريق منظم ويعتمد على طريقة 4-4-2 ويملك مهاجمين خطيرين ولاعبي خط وسط بإمكانهم إحداث التوازن، كما يدافعون بشكل جيد، لست قلقاً من مواجهتهم ولكن الأهم ألا نعطيهم المساحات للتحرك».