المكسيكي غودينو يشارك للمرة الثانية في المونديال

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد راؤول غودينو حارس مرمى غوادالاخارا أن فريقه حضر إلى الإمارات من أجل الانتصارات والقتال بقوة في بطولة مونديال الأندية التي يخططون للفوز بلقبها، حسب قوله، ذاكراً أنهم سيبذلون كل شيء من أجل هذا الهدف.

وقال غودينو الذي يشارك للمرة الثانية في الحدث العالمي بعد مشاركته الأولى عام 2013 مع فريق مونتيري المكسيكي في البطولة التي أقيمت بالمغرب، إن المعنويات عالية وسط الفريق وكل لاعب عازم على الظهور الجيد، وأضاف: لدينا مسؤولية كبيرة تجاه الفريق الذي ندافع عن قميصه، وهدفنا أن نحقق معه النجاح، المهمة صعبة لأن الأندية المشاركة قوية لكن لدينا فريقاً جيداً أيضاً ومؤهل للانتصارات.