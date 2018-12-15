أويوا: سنلعب للهجوم

المصدر: العين - البيان الرياضي

قال جو أويوا المدير الفني لفريق كاشيما انتلرز الياباني إن الخبرة التي اكتسبها فريقه من مشاركته السابقة في كأس العالم للأندية عام 2016، التي أحرز فيها المركز الثاني بعد خسارته في النهائي أمام ريال مدريد ستساعده في مشاركته في النسخة الحالية من البطولة.

وأضاف: «نحن أبطال آسيا ونمثل القارة الصفراء ودولتنا اليابان في البطولة، وبالتأكيد نحن فريق يتمتع بالنزعة الهجومية التي سنحاول من خلالها تقديم أفضل أداء ممكن في البطولة». وعن مواجهة فريق غوادالاخارا أوضح: «الفريق المكسيكي قوي ويتميز لاعبوه بالسرعة، ولكننا سنلعب مباراة هجومية في ظل امتلاكنا للاعبين مميزين، وأتمنى أن نظهر بالشكل المطلوب في مباراة اليوم».

وتابع: «بالتأكيد نتمتع الآن بالخبرة اللازمة في كأس العالم للأندية، في النسخة الماضية قدم الفريق أداء قوياً ونجح في التأهل للنهائي، ونسعى لمواجهة ريال مدريد مرة أخرى في نصف النهائي، ونحن في حالة وجاهزية جيدة من أجل تقديم أداء أفضل في النسخة الحالية».

وعن غياب أهم أسلحته الهجومية المتمثلة في رأس الحربة سوزوكي، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط المخضرم ميتسو أوغاساوارا بسبب الإصابة قال: «بالفعل غياب الثنائي أمر صعب بالنسبة للفريق ولكنه أصبح واقعاً، بالتأكيد نسعى إلى تجهيز البديل المناسب، وواثق في قدرات بقية اللاعبين، خاصة وأن 10 لاعبين من التشكيلة الحالية شاركت مع الفريق في نهائي نسخة 2016 أمام ريال مدريد».