8 ميداليات للإمارات في «خليجية الغولف»

حقق منتخب الإمارات 8 ميداليات ملونة في ختام البطولة الخليجية للغولف 22 للرجال، و11 للشباب تحت 18 سنة، وللناشئين تحت 15 سنة والرابعة للفتيات في سلطنة عمان، ونال منتخبنا 3 ميداليات ذهبية و4 فضيات وبرونزية واحدة، وحقق الميداليات الذهبية منتخــب الرجـــــال و محمد الهاجري في فردي الشاب، وريما الحلو في فردي البنات، وحقق الميداليات الفضية منتخب الشباب تحت 18 سنة، ومنتخب الناشئين تحت 15 سنة، وخالد يوسف في فردي الرجال، وعبيد الحلو في فردي الناشئين ونالت علياء العمادي برونزية فردي الفتيات.

Ⅶ دبي - فائز بجبوج