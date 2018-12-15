الحصن يعرقل الحمرية وفوز حتا والتعاون

عرقل دبا الحصن فريق الحمرية بالتعادل 1 - 1 في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ووصل الحمرية إلى 10 نقاط محافظاً على القمة بفارق الأهداف عن العروبة الوصيف، ووصل الحصن إلى نقطتين سجل للحمرية الإسباني لوبيز «ق 43» وللحصن البرازيلي فيكنسوس «ق 80» ، وفاز حتا على العربي 6 -2 سجل لحتا البرازيلي لوان «هاتريك» في الدقائق 3 و11 و46 لاحج حبوش هدفين في الدقيقتين 38 61 وعدنان حسين «ق 82»، وسجل ثنائية العربي الروماني ميهاي «ق 16 و19» وبفوزه وصل حتا إلى 9 نقاط، وعلى ملعبه تذوق التعاون طعم الفوز الأول وجاء على حساب ضيفه مصفوت بهدف سجله راشد لاهي في الدقيقة 72.

Ⅶ الفجيرة - محمد فضل