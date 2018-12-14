اتحاد كلباء يقلب تأخره أمام الوصل إلى فوز تاريخي

المصدر: كلباء-علي الظاهري

حقق فريق اتحاد كلباء انتصار تاريخي اليوم على حساب ضيفه الوصل بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز ثمين 3-1، يعتبر هو الأول على "الإمبراطور" في عصر الاحتراف، ليختتم "النمور" الدور الأول من دوري الخليج العربي رافعاً رصيده إلى 18 نقطة، فيما واصل الوصل نزيف النقاط بعد تجمد رصيده عند 11 نقطة.

جاء الهدف الأول للوصل في الدقيقة 28 بنيران صديقة من كرة خاطئة للاعب اتحاد كلباء حمد الحمادي.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 54 عبر تسديدة البرازيلي مايك راموس بعد تلقيه عرضية مثالية من زميله حسن يوسف.

وواصل راموس تألقه بعد أن سجل هدف التقدم الثاني لفريقه في الدقيقة 70.

وعزز زميله جيوفاني سيو تقدم فريقه في الدقيقة 87 بهدف ثالث حسم به اللقاء.