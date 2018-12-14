زيكو: العين سحرتني وحلمي مواجهة «الملكي»

المصدر: العين - محمد صادق

أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلي زيكو عن فخره بالتواجد في كأس العالم للأندية 2018، مبديا إعجابه مدينة العين الساحرة وأعرب عن أملهه في الوصول الى نصف النهائي لمواجهة «الأبيض الملكي».

ويتولى أرثر أنتونيس كيومبرا -65 عاماً- الشهير بـ«زيكو»، الذي يعد أحد أساطير كرة القدم على مر التاريخ والملقب بـ «بيليه الأبيض»، مهمة الإشراف الفني على كل ما يخص كرة القدم بنادي كاشيما انتلرز الياباني، إذ يرتبط نجم الكرة البرازيلية السابق بعلاقة خاصة مع الفريق الياباني حين خاض معه تجربة احترافية في أواخر مسيرته لاعباً في الفترة بين عامي 1991 و1994 قبل الاعتزال.

وقاده في أول مشواره التدريبي عام 1999 قبل أن ينتقل لتدريب المنتخب الياباني عام 2002 الذي توج معه بلقب كأس آسيا عام 2004 والتأهل إلى كأس العالم في ألمانيا عام 2006.

وقال زيكو خلال تواجده مع كاشيما انتلرز الياباني في مشاركته في مونديال الأندية في الإمارات إنه يطمح مع الفريق الياباني إلى تحقيق إنجاز في البطولة خاصة بعد أن نجح كاشيما في خوض نهائي عام 2016 أمام ريال مدريد كونه أول ناد آسيوي يصل إلى المباراة النهائية.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفريق تنتظره مهمة صعبة أمام غوادالاخارا المكسيكي في الدور ربع النهائي غداً السبت على أرضية استاد هزاع بن زايد، ويسعى إلى الفوز والتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

إعجاب

وأبدى زيكو إعجابه بالأجواء في الدولة بشكل عام ومدينة العين بشكل خاص، معرباً عن أمنياته بأن ينتقل الفريق إلى العاصمة أبوظبي لمواجهة بطل أوروبا.

وأضاف زيكو خلال تدريبات كاشيما انتلرز استعداداً لغوادالاخارا المكسيكي: فخور بأن أتواجد هنا في الإمارات مع كاشيما انتلرز الياباني والمشاركة في كأس العالم للأندية، وبالتأكيد مشاركة الفريق في بطولة بهذا الحجم إنجاز بعد أن حقق الفريق لعب دوري أبطال آسيا، والتواجد إلى جانب أبطال قارات العالم.

وشدد زيكو على أن كاشيما انتلرز يدخل البطولة بتركيز عال وبطموحات كبيرة ولكنه مطالب بتخطي العقبة الأولى أمام غوادالاخارا خصوصاً وأن الفريق المكسيكي يملك عناصر جيدة ويتميز في النواحي التكتيكية والسرعة والمهارة.

وقال: بلا شك المواجهة صعبة على الفريقين، ولكني متأكد أنها ستخرج قوية وممتعة، ولذلك يجب علينا التركيز واستثمار الجانب النفسي في ظل تفوق الأندية اليابانية على نظيرتها المكسيكية خلال مواجهتهم في كأس العالم للأندية.

وأردف: بالطبع نحترم فريق جوادالاخارا وهدفنا هو الفوز رغم خسارتنا واحداً من أهم عناصر ومفاتيح لعب الفريق وهو المهاجم يوما سوزوكي أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بعد تعرضه للإصابة مؤخراً، ما يفقد الفريق واحداً من أسلحته الهجومية القوية، ولكن الفريق يضم عناصر أخرى مميزة نعول عليها لتحقيق أهدافنا وتقديم مستوى جيد يؤهلنا للفوز.

وعن رؤيته للكرة الإماراتية بشكل عام وفريق العين بشكل خاص قال: بطبيعة الحال العين بطل الإمارات وأثبت ذلك من خلال فوزه بالدوري الإماراتي الموسم الماضي.

وقد أظهروا أنهم فريق قوي، ربما لم أكن أعرف الكثير عن فريق العين قبل بداية مباراته مع ويلنغتون النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية، وبعدها عرفت، الفريق أظهر شخصيته المتفردة في مباراة الافتتاح، وبالتأكيد أي فريق مشارك في مونديال الأندية يعد فريقاً قوياً يحظى بالاحترام.

آمال

ويأمل كاشيما انتلرز الياباني عبور المحطة الأولى في كأس العالم للأندية لمواجهة ريال مدريد في الدور نصف النهائي، إذ في حال فوزه على غوادالاخارا المكسيكي ستكون المواجهة التي تجمع بين الفريق الياباني وبطل أوروبا بعد أن تقابلا في نهائي نسخة عام 2016 التي أقيمت في اليابان وفاز بها ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد لوقت إضافي.

وكان كاشيما قد واصل تدريباته على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين وسط أجواء من التفاؤل.

وبمشاركة جميع اللاعبين الذين اختارهم المدير الفني للفريق الياباني جو أويوا، ويتواجد في قائمة الفريق في مونديال الأندية 4 لاعبين من خارج اليابان منهم 3 برازيليين وهم لاعب سيرجينهو وليندرو مورا وهوجو ليوناردو، إضافة إلى لاعبين من كوريا الجنوبية هما الحارس كوون سونتاي والمدافع يونغ سيونغيون.