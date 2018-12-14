الجزيرة والنصر.. البحث عن السعادة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن - دبي-عدنان الغربي

يستضيف الجزيرة نظيره النصر على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في تمام الساعة 19:30 من مساء اليوم، في مباراة، يبحث فيها كل فريق عن الختام السعيد للدور الأول.

حيث يتطلع الجزيرة صاحب المركز الثالث بـ 25 نقطة، إلى تشديد الملاحقة على المركز الأول، بينما يسعى العميد إلى رفع رصيده إلى 18 نقطة، والحفاظ على حظوظه في مطاردة مركز متقدم، ضمن الثلاثي الأول.

من جانبه، أوضح الهولندي داميان هيرتوغ مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، أن إقصاء الفريق من كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة، بالإضافة إلى الخسارة في الجولة الماضية في الدوري أمام الظفرة، قد أصابا الفريق بالإحباط، ولقد عملنا خلال الأيام الماضية، على عودة اللاعبين نفسياً.

واعترف هيرتوغ بأن الأسلوب الهجومي الذي ينفذه، يجلب المتاعب أحياناً، وخطة الدفاع المتقدم والهجوم الضغط، تعرض الفريق أحياناً للخطر، حيث إن المنافسين يلعبون بتحفز دفاعي، ويستغلون المساحات في خط الظهر، نتيجة الضغط الهجومي المكثف، ولذلك، فإن الجهاز الفني راجع وحلل الأداء، وهناك بعض التعديلات على الخطة، من أجل تفادي عيوب ومخاطر الأسلوب الهجومي.

أسلوب

وأضاف: لن نتخلى عن الأسلوب الهجومي، فاللاعبون يجيدونه، ويستمتعون به، والتحضيرات إيجابية، ولدينا رغبة كبيرة في التعويض أمام النصر، علماً بأن المواجهة ستكون صعبة.

وأوضح أنه ليس هناك وجه للتشابه بين المباراة التي جمعت الفريق في كأس الخليج، والتي انتهت لصالح النصر 2/1، حيث إن الفريقين قد فقدا عدداً من اللاعبين، والذين التحقوا بالمنتخب الوطني، بالإضافة إلى قواعد المسابقة بشكل عام، بإشراك لاعبين صغار السن، فالأمور مختلفة.

وتابع: النصر فريق كبير، ومن الصعب هزيمته، وترتيبه المتأخر في قائمة ترتيب الدوري، بسبب البداية غير الموفقة له منذ انطلاقة الموسم، لكن بعد انضمام المهاجم الإسباني المخضرم الفارو نيغريدو، تحسن الفريق بتسجيل الأخير للأهداف، وتحسين المعدل التهديفي للفريق، وعلينا التعامل مع نغريدو بشكل خاص، والنصر عامة.

كما شدد هيرتوغ على أهمية الفوز في نهاية الدور الأول للدوري، حيث إنه يمنح الفريق طاقة إيجابية، لتدشين المرحلة الدور الثاني والنهائي للدوري.

تأهل

بدوره، يخوض النصر مواجهة الجزيرة، وهو منتشٍ بتأهله إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تحت قيادة مدربه البرازيلي المؤقت كايو زاناردي، الذي حقق معه انتصارين متتاليين، كما يخوض المباراة، وهو مكتمل الصفوف.

وشدد زاناردي، على أهمية العودة بالعلامة الكاملة من ملعب الجزيرة، من أجل مواصلة مشوار التصحيح، والاقتراب أكثر ما يمكن من المراكز المتقدمة، مؤكداً أن الفوز يشكل شحنة معنوية مهمة للاعبين قبل فترة التوقف.

وقال: ندرك صعوبة المباراة أمام فريق متحفز بأدائه الجيد، وهو أحد أفضل أندية دوري الخليج العربي في الوقت الحالي، ويضم عناصر جيدة، وخاصة من الناحية الهجومية، وندرك أيضاً أن أي خطأ أمام الجزيرة قد يكلفنا ثمناً باهظاً.

كما أثنى المدرب البرازيلي على الأجواء الرائعة في غرفة تبديل الملابس، بعد الانتصارين المتتاليين، مشيراً إلى أن الأداء الجيد للاعبين، كان بفضل تقبلهم وجهة نظره، وتجاوبهم بشكل سريع مع أفكاره، وأضاف: أنا فخور بما يقدمه اللاعبون، وحتى من يجلس على الدكة، يحاول بذل كل جهوده من أجل الحصول على فرصة.

وأوضح زاناردي أنه بالرغم من قصر الفترة التي تحمل فيها مسؤولية الجهاز الفني، إلا أن الفريق يؤدي بشكل جيد، وهو راضٍ تماماً على حجم العمل الذي قام به.

خليفة الحمادي: الفوز مهم في نهاية الدور الأول

أوضح مدافع فريق الجزيرة الشاب خليفة الحمادي، بأن الفوز مهم على فريق النصر لإنهاء الدور الأول للدوري بشكل إيجابي، كما أشار الحمادي إلى أهميته لتفادي الإحباط الناتج من الخسارتين الماضيتين أمام الظفرة في الدوري والخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأضاف الحمادي: علينا بذل جهد مضاعف أمام النصر، لا شك أن نتائجه لا تعكس إمكانيات النادي الكبير، وهو خصم صعب، وفي المقابل سنعمل على انتزاع النقاط الثلاث وتقديم كرة جميلة تليق بالجزيرة، ومن ثم العودة مجدداً إلى الانتصارات.

وأوضح الحمادي أنه سعيد باستدعائه إلى معسكر المنتخب الوطني، تمهيداً لخوض كأس آسيا، متمنياً أن يكون النصر حليف الأبيض الإماراتي في هذا المحفل القاري. أبوظبي ـ البيان الرياضي

الجسمي: لا أحد يهزم النصر في يومه

صرح لاعب النصر محمد الجسمي، أنه عندما يكون العميد في يومه لا أحد قادر على هزمه، مشيراً إلى أن الترتيب الحالي للفريق لا يعكس قدراته ولا إمكانيات لاعبيه.

وقال: لا ننكر صعوبة المباراة ولكن النصر عندما يكون في يومه لن يستطيع أحد هزمنا، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا أمام الجزيرة، نستحق موقع أفضل في جدول الترتيب وهو ما سنعمل على تأكيده أمام الجزيرة، وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا.

وأكد الجسمي، أنه سيواصل العمل بجدية ويبذل قصارى جهده من أجل انتزاع ثقة المدرب وتأكيد المستوى الجيد الذي ظهر عليه في مباريات كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن ثقة الإدارة في اللاعبين والدعم الكبير لهم حافز إضافي لتقديم أفضل ما عندهم في كل المباريات.