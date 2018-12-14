بن شريفية: مستعدون للقاء العين ونتذكر دروس الماضي

المصدر: تونس - وكالات

توقع معز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي لكرة القدم مشواراً رائعاً لفريقه، الذي يلعب أولى مبارياته في كأس العالم للأندية غداً أمام العين، وقال بن شريفية: «سندخل البطولة بعقلية مغايرة. سنسعى لتفادي وداعنا المبكر لبطولة 2011، استفدنا من ذلك الدرس ونتذكره، ولن نكرره».وأضاف: «لدينا حلم وهدف في هذه البطولة، وإذا تجاوزنا المباراة الأولى فإننا نتوقع أن نقدم مشواراً رائعاً».

وشدد بن شريفية على أهمية الفوز على صاحب الأرض والجمهور، مضيفاً: «نعرف فريق العين جيداً، وسنستعد كأفضل ما يكون لمواجهته، سنكون مستعدين لكل دقيقة أو ثانية في المباراة».

ويستهل الترجي مشواره في مونديال الأندية في الدور الثاني، حيث يلتقي العين غداً باستاد هزاع بن زايد.

ويسعى الترجي، بطل أفريقيا ثلاث مرات، إلى تحقيق إنجاز مغاير لمشاركته الأولى في كأس العالم للأندية عام 2011 باليابان عندما حل في المركز السادس من هزيمتين، آخرهما خسارته أمام مونتيري المكسيكي 2 - 3 في مباراة تحديد المركز الخامس.

وزحفت الجماهير التونسية خلف فريقها منذ الثلاثاء، حيث أعلن قنصل تونس في الدولة عن نفاد تذاكر مباراة الترجي أمام العين.