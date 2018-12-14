إسماعيل مطر خارج قائمة منتخبنا في كأس آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

علم «البيان الرياضي» أن قائمة منتخبنا الوطني التي تعلن اليوم تضم 26 لاعباً وتخلو من كابتن المنتخب إسماعيل مطر الذي تعرّض لإصابة على مستوى الوجه خلال مباريات فريقه في الدوري.

فيما تضم من الوحدة الحارس محمد الشامسي والمدافع أحمد راشد، وتضم القائمة لاعبي العين لكنهم لن ينضموا للفريق إلا بعد الانتهاء من منافسات مونديال الأندية.

وتشهد القائمة عودة الحارس المخضرم على خصيف وزملائه بالجزيرة: فارس جمعة، خليفة الحمادي، محمد جمال، خلفان مبارك، أحمد ربيع، وعلي مبخوت.

وسيتجمع الأبيض يوم غدٍ السبت في دبي ويتدرب في ند الشبا، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات بداية من 5 يناير المقبل. من جهة أخرى، أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، حملة لدعم منتخبنا تحت وسم «منصور يا الأبيض»، تهدف إلى بث روح الحماس في نفوس اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء خلال مباريات البطولة.

وستتواصل هذه الحملة التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع حتى موعد انطلاقة البطولة، وستكون مفتوحة لكل مَنْ يود المساهمة بجهده في دعم المنتخب الوطني، وتحفيز لاعبيه لتشريف كرة القدم الإماراتية في هذه النسخة الاستثنائية من البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في التاريخ.

وأعلنت إدارة الإعلام الرقمي باتحاد الإمارات لكرة القدم عن إعداد مقاطع فيديو مسجّلة يظهر فيها عدد من الرياضيين والمسؤولين ونجوم المنتخب السابقين وغيرهم، لتوجيه رسائل تشجيعية لأفراد المنتخب، كما يشارك في هذه الحملة لاعبو المنتخب أنفسهم من خلال بث رسائل للقاعدة الرياضية بالدولة، والتأكيد على أهمية المساندة الجماهيرية في دعم اللاعبين وشحذ هممهم.