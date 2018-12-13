المركز الإعلامي محور اهتمام العالم

المصدر: العين - البيان الرياضي

ثمنت وسائل الإعلام الموجودة في العين لتغطية المرحلة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، الاهتمام الكبير الذي وجدته من قبل اللجنة المنظمة والقائمين على أمر البطولة العالمية، مع مدح المركز الإعلامي الضخم الذي يتسع لحوالي 250 فردا مع اتساع مساحته وتوفر الإنترنت السريع وكل مقومات العمل الصحافي.

وقال الياباني يوتا أوموري المصور الصحفي بصحيفة كيودو نيوز، إنه سعيد بالخدمات المقدمة وتوفير كل سبل الراحة في المركز، ذاكرا أنه لم يواجه أية مشكلة أو معاناة، في المدينة بشكل عام وقال: حركة السير جيدة ولا يوجد ازدحام مروري، نحظى باهتمام كبير والأجواء التي نعيشها هنا في البطولة جيدة.

بدوره قال التونسي محمد الهادي بخوش من قبل إذاعة IFM وموقع FOOT 24 إن التنظيم على درجة عالية من التميز ويتناسب تماما مع البطولة والاهتمام الذي تحظى بها، ذاكرا أن المركز الإعلامي متميز للغاية وسرعة الإنترنت عالية، مبينا أن شارك في تغطية العديد من البطولات الكبري كان آخرها كأس العالم في روسيا وأضاف: بكل صراحة التنظيم لا يقل عن الذي تابعناه في روسيا، وأفضل من بعض البطولات الكبرى في أوروبا.