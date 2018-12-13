ريفر بليت يتطلع لكسر الهيمنة الأوروبية

المصدر: العين - محمد صادق

يدشن فريق ريفر بليت الأرجنتيني تحضيراته، اليوم، في مدينة العين استعداداً لبدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» بمباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل على استاد هزاع بن زايد.

وكانت بعثة الفريق الأرجنتيني المتوج بكأس كوبا ليبرتادوريس قد وصلت إلى الدولة صباح أمس عبر مطار أبوظبي الدولي قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، وتوجهت مباشرة إلى مقر إقامة الفريق في مدينة العين، حيث خلد الفريق للراحة قبل بدء الحصة التدريبية الأولى صباح اليوم على استاد طحنون بن محمد بالقطارة.

ويخوض الفريق مراناً مغلقاً أمام وسائل الإعلام بقرار من الجهاز الفني للفريق الأرجنتيني بقيادة مدربه المخضرم مارسيلو غاياردو الذي يدين له «فريق المليونيرات» بالعودة إلى منصات التتويج بإحراز كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد.

توهج

ويعول غاياردو على توهج الفريق مؤخراً وارتفاع المعنويات بعد الفوز التاريخي الذي سيظل أنصار الفريق يتذكرونه لسنوات طويلة بلقب بطل أميركا الجنوبية والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية، إذ يطمح الفريق الأرجنتيني إلى كسر هيمنة الأندية الأوروبية على اللقب في السنوات الأخيرة.

وسيكون أمام تحد كبير لتعويض خسارته للقب مونديال الأندية عام 2015 عندما خسر في النهائي أمام برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة.

كما يعول غاياردو على لاعبيه المتميزين في الفريق وذلك بعدما نجح في تكوين فريق قوي بعدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات العالية عقب تعاقدات أبرمها النادي مطلع عام 2018 عندما تعاقد مع المهاجم لوكاس براتو في صفقة اعتبرت الأغلى في تاريخ النادي الأرجنتيني.

بالإضافة إلى الحارس المخضرم فرانكو أرماني الذي حافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات خلال مشوار الفريق في كأس ليبرتادوريس، فضلاً عن رافاييل سانتوس وخوانفير كوينتيرو المتألق.

والذي سجل هدف التقدم في النهائي أمام بوكا جونيورز، وأخيراً اللاعب اليساري الموهوب غونزالو مارتينيز أفضل لاعب في كوبا ليبرتادوريس والذي يأمل إنهاء مسيرته مع الفريق بتحقيق مونديال الأندية قبل أن ينتقل للدوري الأميركي بتعاقده مع فريق أتلانتا يونايتد بصفقة بلغت قيمتها 17 مليون دولار.

ويضم ريفر بليت في صفوفه 7 لاعبين فازوا بلقب كوبا ليبرتادوريس مرتين وهم جوناثان مايدانا وفرانكو أرماني وإنزو بيريز وليوناردو بونزيو وغونزالو مارتينيز وكاميلو مايادا ورودريغو مورا.

تدريب

وسيواصل ريفر بليت الأرجنتيني تدريباته اليومية في مدينة العين انتظاراً للمتأهل من مباراة الدور الثاني التي تجمع بين الترجي التونسي بطل أفريقيا وويلنغتون النيوزيلندي في الدور الأول.

ومن المتوقع أن يحظى الفريق بمؤازرة جماهيرية غفيرة، حيث معروف عن الجماهير الأرجنتينية وجماهير الريفر الجنون بكرة القدم واعتادت الزحف خلف فريقها في أي مكان، إذ من المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة بدء زحف جماهير الفريق إلى أبوظبي والعين.