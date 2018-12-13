تراوي.. الظهور الثالث في المونديال

المصدر: العين - البيان الرياضي

يظهر مجدي تراوري نجم المنتخب التونسي سابقاً، والمدرب العام للترجي حالياً، للمرة الثانية في بطولة مونديال الأندية خلال النسخة 15 الحالية التي تستضيفها الإمارات وانطلقت فعالياتها أمس.

وذلك بعد أن دافع تراوري عن قميص الترجي كلاعب في نسخة 2011 التي أقيمت باليابان، وحينها كان واحداً من النجوم البارزين في صفوف بطل القارة السمراء.

وعاد تراوري من جديد ليظهر في البطولة هذه المرة مدرباً مع الترجي، مع أمل أن تكون نتائج لاعبيه أفضل من نتائجه، وأن يذهب الفريق بعيداً في البطولة العالمية.

وبجانب تراوري فإن 3 من أبرز نجوم الفريق الذين زاملوا تراوري لاعباً من قبل سيظهرون أيضاً مع فريقهم للمرة الثانية في البطولة بقيادة خليل شمام كابتن الفريق، والمعز بن شريفية حارس المرمى، وسامح الدربالي مدافع الفريق، والذين يخططون لظهور مشرّف في النسخة 15 من البطولة والاستفادة من التجربة السابقة.