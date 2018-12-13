الشعباني: نحمل عبء تمثيل الكرة الأفريقية

المصدر: العين - أحمد عيسى

باشر الترجي التونسي، تدريباته، بعد ساعات قليلة من وصوله إلى العين أول من أمس، رافضاً الراحة الطويلة، تأهباً للمواجهة التي تنتظره في مونديال الأندية بعد غد.

وأكد معين الشعباني مدرب الفريق، أن مشاركة فريقه في البطولة ، تعتبر حدثاً مهماً وأنهم حريصون على الظهور بشكل جيد، وتشريف الكرة الأفريقية والعربية، موضحاً «نحمل عبئاً كبيراً في هذه البطولة، التي نمثل فيها قارة أفريقيا، إضافة إلى تشريف الكرة التونسية، لذلك يجب أن نقدم أقصى ما عندنا».

وأدى بطل القارة السمراء، تدريبه الأول مساء أول من أمس، على الملعب الفرعي لاستاد خليفة بن زايد آل نهيان، وسط توجيهات مشددة بمنع وسائل الإعلام من المتابعة.

وبحضور أعداد من الجالية التونسية، التي حرصت على متابعة الفريق، ومقابلة اللاعبين، وتقديم الدعم المعنوي للظهور بمستوى مشرف في الحدث العالمي المهم، الذي ينتظرهم، فيما عبّر اللاعبون عن سعادتهم بالمشاركة في المونديال، مؤكدين حرصهم على الظهور المشرف.

وتلقى الترجي في التدريب صدمة، بتعرض نجمه الجزائري يوسف البلايلي لإصابة على مستوى الركبة، منعته من إكمال التدريب أمس، وربما تؤدي إلى غيابه عن مباراة بعد غد، حال عدم تعافيه سريعاً.

تركيز الفريق

وقال معين الشعباني إن تركيز فريقه ليس على البطولة، ولكن على المباراة الأولى، وأضاف: اتفقنا أن يكون هدفنا الفوز في المباراة الأولى التي تنتظرنا فقط، قلنا إن المهم التعامل مع كل مباراة بطريقة جادة، وباعتبارها بطولة قائمة بذاتها، حتى ننجح في تحقيق نتائج إيجابية ومشرفة.

وتمنى المدير الفني للترجي التونسي، أن ينجح الفريق في ظهور مشرف بالبطولة، وأن يكون على قدر التحدي الكبير الذي ينتظره، وعلى قدر المهمة التي حضر من أجلها إلى الإمارات.

وحرص المدرب التونسي خلال تصريحه، على الإشادة بالاستقبال الطيب الذي وجدته البعثة منذ لحظة وصولها بالمطار، مثمناً حرص الجمهور التونسي أيضاً على دعم الفريق، وتشجيع اللاعبين في هذه المرحلة التي وصفها بالمهمة.

رفع المعنويات

من جانبه، اتفق طه يسن الخنيسي لاعب الترجي، مع مدربه، بعدم التفكير في مشوار البطولة، والتركيز فقط على المباراة الأولى، لتخطيها بانتصار يرفع المعنويات.

ويؤكد جاهزية الفريق، ومقدرته على مواصلة المشوار، وقال الخنيسي: حضرنا إلى الإمارات، حتى نقدم كرة قدم جيدة، تليق باسم الترجي الكبير، بالنسبة لنا كلاعبين، البطولة مهمة جداً، وسنجتهد حتى نقدم مردوداً جيداً، ونرضي جمهورنا الموجود في دولة الإمارات، أو في تونس وكل مكان.

الكرة التونسية

أما الكابتن خليل شمام، أكد أن فريقه مهتم بأن يحسن تمثيل الكرة التونسية في البطولة، وتحقيق الانتصارات، ذاكراً أن فريقه مؤهل تماماً للتقدم في البطولة، لأنه يمتلك عناصر جيدة، نجحت في إحراز لقب بطولة أفريقيا، وأضاف: فريقنا لديه روح قتالية، ويتمتع بطموح كبيرة، وأيضاً كل لاعب يثق في إمكاناته، ولدينا جميعاً رغبة في التألق.

وكشف كابتن بطل أفريقيا، عن اكتمال التحضيرات الفنية والبدنية للبطولة، مشيراً إلى أن الفريق ظل في حال تدريبات مستمرة خلال الأيام الماضية، وأن المدرب وبقية طاقمه المعاون، قاموا بتحضير كل اللاعبين للبطولة.

ورفض شمام، تحديد هدف الترجي في البطولة العالمية، ذاكراً أنهم مهتمون الآن بتجاوز الجولة الأولى، وبعدها التفكير في المباراة الثانية.

مساندة

حرص عصام جمعة، لاعب الترجي السابق، على زيارة بعثة النادي، ومتابعة تدريب الفريق أمس، ومقابلة الجهازين الإداري والفني واللاعبين، مع تقديم الدعم المعنوي لهم قبل بداية مشوار الفريق في البطولة، وأكد عصام جمعة، أن فريقه مطالب بالتركيز والتحلي بالثقة بالنفس، ذاكراً أنه مؤهل للظهور الجيد في البطولة.