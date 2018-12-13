عجمان والظفرة.. خطوة للأمام

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

يدخل فريقا عجمان والظفرة مواجهتهما الأخيرة في الدور الأول لدوري الخليج العربي المقررة في الخامسة إلا ربعاً من مساء اليوم باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، بطموحات متشابهة وهدف واحد هو الحصول على النقاط الثلاث.

فعجمان صاحب الـ17 نقطة يأمل في استرداد المركز الخامس الذي أهدره في الوقت القاتل لمباراته السابقة مع الإمارات التي انتهت بالتعادل 1-1، بينما يعمل ضيفه الظفرة «13 نقطة» على التقدم خطوة مهمة للأمام في مشوار تأمين البقاء للوصول للنقطة 16 التي تجعله في وسط الجدول.

واستعد «البرتقالي» للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية بعد راحة قصيرة تلت مباراته في الكأس مع الفجيرة، ووضع المدير الفني للفريق المدرب الرمادي ثقته وآماله لتحقيق الفوز للوصول لمركز جيد خاصة وأن الفريق مكتمل الصفوف ولا توجد غيابات.

وأكد الرمادي احترامه لفريق الظفرة، موضحاً أن المباراة تحتاج لتركيز عالٍ حتى ينافس عجمان على المركز الخامس، مشيراً إلى أن عجمان يلعب أمام جميع المنافسين بذات الطموح والجرأة دون النظر لموقف الفريق المنافس في الجدول.

تأثير

واستبعد الرمادي أي تأثير على فرقه جراء الخروج من الكأس، موضحاً أن هذا ينطبق على جميع الفرق التي خرجت من الكأس فكل بطولة وكل مباراة لها ظروفها وطبيعة مباريات الكأس تختلف أيضاً من الدوري.

ونفى الرمادي تعمده عدم إشراك بعض الأساسيين خاصة المحترفين الأجانب في مباراة الفجيرة بداية هذا الأسبوع في بطولة الكأس من أجل لقاء اليوم، بل تم إراحة هؤلاء اللاعبين جراء مشاركاتهم المتتالية، حيث إن الفريق خاض 3 مباريات في 9 أيام، مشيراً إلى أن الفريق تعرض للإجهاد في هذا التوقيت مع ظهور بعض الإصابات وكان من المفيد عدم الدفع باللاعبين المجهدين.

تركيز

من جانبه، رفع الظفرة من درجات إعداده للقاء اليوم، عقب نجاحه في تخطي دبا الحصن والتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، الشيء الذي فتح شهية اللاعبين للتدريبات ورفع من الروح المعنوية خاصة أن الفريق نجح قبله في تحقيق أغلى فوز له بالدوري على ضيفه الجزيرة.

وركز الصربي رازوفيتش مدرب الفريق على معالجة السلبيات ودعم الإيجابيات والتركيز على الجانب الهجومي، كما عقد اجتماعاً مع لاعبيه مطالباً بنسيان مباراة دبا الحصن والفوز السابق على الجزيرة، مشدداً على أهمية تخطي عقبة عجمان.

كما يشهد الفريق استقراراً على مستوى جاهزية اللاعبين باستثناء غياب راشد الكتبي وخالد باوزير بسبب الإصابة، ولكن المدرب أكد أن الخيارات متاحة لتغطية غياب الثنائي.

حرص

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي التقديمي للقاء إنهم حريصون على الفوز بالنقاط الثلاث، رغم اعترافه بقوة الخصم وتأكيد احترامه له.

موضحاً أن المنافس فريق قوي أثبت وجوده في الموسم الحالي وقدم مستويات جيدة ونجح في الوصول إلى ترتيب جيد بالدوري يعكس قوته، لكنه أضاف: أعرف قدرات عجمان ولكنني أثق في فريقي الذي يستحق أن يكون في ترتيب أفضل قياساً بالمردود الذي قدمه في الفترة السابقة.