الملك والصقور.. حسم بطل الشتاء

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم - رأس الخيمة - البيان الرياضي

يبحث فريق الشارقة «الملك» اليوم عن لقب بطل الشتاء وذلك عبر مواجهة فريق الإمارات في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب استاد خالد بن محمد في الشارقة في ختام مواجهات الدور الأول من دوري الخليج العربي.

ويخوض فريق الشارقة مباراة اليوم وهو متصدر للترتيب العام للبطولة برصيد 28 نقطة، ويكفيه الفوز فقط وبأي نتيجة ليتوج بلقب الشتاء، دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى المنافسة له على الصدارة، فيما يدخل الطرف الآخر فريق الإمارات لقاء اليوم وفي رصيده تسع نقاط وفي المركز قبل الأخير.

مباراة صعبة

وكشف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري عن استعدادات فريقه ورؤيته حول فريق الإمارات الذي وصفه بالمنافس القوي رغم ترتيبه المتأخر في الدوري، كما كشف المدرب عن خلو كشف فريقه من الإصابات والإيقافات، وقلل العنبري من تأثير لقب الشتاء على لاعبيه، مشدداً على أنهم يعتبرون كل المباريات مهمة ورفض الاندفاع هجوماً في المباراة.

مشيراً إلى مقدرة فريق الإمارات على اللعب على المرتدات بصورة قد تكون خطيرة.

وأضاف: «الحمد لله استعداداتنا للمباراة مضت بصورة جيدة وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة لأن مبارياتنا مع الإمارات دائماً ما تكون صعبة وهو يقدم مستوى جيداً، بغض النظر عن ترتيبه في جدول الدوري وتقديرهم لأهمية المباراة كونها تأتي في ختام مباريات الدور الأول من البطولة، ونسعى لمواصلة النتائج الإيجابية في البطولة حتى نهاية الدور».

لقب الشتاء

كما نفى العنبري، أن يكون لقب الشتاء يشكل ضغطاً على لاعبيه في المباراة، مشدداً على أن سياستهم في التعامل مع المباريات هي التركيز عليها جميعاً وهذا هو الفهم الذي يعمل على توصيله للاعبين .

وقال: «كل المباريات مهمة وصعبة ونسعى دائماً للتركيز عليها وكون مباراة الإمارات هي الأخيرة في الدور وتقودنا إلى صدارة الدور لا تشكل علينا أي ضغط»، موضحاً أن كل تركيز الفريق على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

وحول الصعوبات التي يجدها الشارقة في التعامل مع المباريات التي تجمعه مع فرق المراكز الأخيرة بالمسابقة قال العنبري:

لا توجد مباريات صعبة وسهلة والملاحظ في دوري هذا الموسم اجتهاد جميع الفرق في تقديم مستويات قوية دون النظر لموضعها في جدول الترتيب وهو أمر يحسب للإدارات لتوفقهم في التعاقد مع لاعبين أجانب ومواطنين على مستوى جيد رفع من مستوى المنافسة». وأوضح أن لاعبيه يعرفون أهمية المباراة وضرورة الفوز فيها وهي من أهم المباريات لأنه يعقبها توقف.

ثقة

من جانبه، وصف التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، مباراة فريقه مساء اليوم أمام مضيفه الشارقة، بالصعبة، مشدداً على أن فريقه يواجه أفضل فريق في الدوري، ومتصدر لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، وصاحب القوة الهجومية الضاربة التي وضعته ضمن قائمة الأفضل هجوماً.

ونوه القادري إلى أن فريق الإمارات سوف يفتقد في مباراة اليوم إلى خدمات لاعبه وليد عنبر للإصابة، وسعد سرور لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، إضافة إلى تواصل غياب أحمد مال الله، مع شكوك كبيرة تحول حول إمكانية مشاركة الأسترالي بيرني، مبدياً ثقته العالية باللاعبين الذين سيقومون بسد فراغ الغائبين.

تحسين الوضع

وأشار القادري على أن فريقه يدرك صعوبة مباراة اليوم، لكنه عازم على تقديم أداء متوازن، أملاً بتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تحسين وضع الصقور في ختام الدور الأول من البطولة، لافتاً إلى أن الحالة المعنوية لفريقه مرتفعة بعد فوزه الكاسح على حتا برباعية في دور الـ16 لبطولة الكأس، وإمكانية استثمار ذلك الفوز بصورة إيجابية وفاعلة في مباراة اليوم رغم صعوبة المهمة واختلاف نوعية المنافس والبطولة.

عدم استعجال

وجدد القادري تأكيده على أن فريق الإمارات في وضع لا يسمح له بخسارة نقاط أخرى رغم إدراكه وفريقه بقيمة وقوة المنافس في مباراة اليوم، كاشفاً النقاب عن أنه يعمل مع إدارتي النادي والشركة على دعم الصقور بعد انتهاء الدور الأول للدوري خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيداً بالفرنسي دياباتي محترف الصقور.

مشدداً على أنه لم يستعجل في إطلاق الأحكام بشأنه ولا تقييمه إلا بعد أن يخوض عدداً من المباريات وتكتمل جاهزيته البدنية، لافتاً إلى أن دياباتي يملك سيرة حافلة تؤهله ليكون عنصر قوة لأي فريق يلعب في صفوفه.

الحسن صالح: نجتهد في مواجهة طموحات الآخرين

أكد مدافع الشارقة الحسن صالح، على اجتهاد فريقه في تنفيذ رؤية المدرب خلال المباراة، موضحاً أن بعض الصعوبات التي يجدها الفريق في المباريات، نتيجة طموحات المنافسين لإيقاف المتصدر، كما شكر زملاءه اللاعبين على مساندته، مؤكداً أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه.

وقال: «كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ونحن كفريق نجتهد، ونطبق ما يطلبه الجهاز الفني من اللاعبين، بغض النظر عن الخصم».

وأضاف: «نحترم جميع الفرق وفريق الإمارات مر بظروف صعبة في البداية، ولكنهم تداركوا الوضع، ويقدمون مستوى جيداً بعد رجوع المهاجم الأجنبي». عن صعوبة جميع المباريات، قال: «هذا وضع طبيعي، وأي فريق ينظر للشارقة بأنه المتصدر، ويطمح لإيقافه، ويبذلون كل ما لديهم لهزيمة المتصدر، نحن نبذل جهدنا، والتوفيق من الله».الشارقة - البيان الرياضي

فهد: عازمون على تغيير صورة الصقور

أبدى فهد خلفان لاعب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، ثقته العالية في إمكانية فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام مضيفه الشارقة اليوم، ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي، مشدداً على أن زملاءه عازمون على تغيير الصورة الحالية للصقور، منوهاً بأن فريقه استعد بشكل جيد للمباراة، في ظل ارتفاع في معنوياته، بعد فوزه الكبير على حتا في دور الـ 16 لبطولة الكأس.

وأشار خلفان إلى أن فريق الإمارات، يدرك تماماً قوة منافسه اليوم، لكنه يثق في مقدرته على تقديم أداء قوي، سعياً إلى تحقيق نتيجة إيجابية، رغم قوة المنافس، كونه المتصدر للترتيب العام لفرق البطولة، لافتاً إلى أن قوة المنافس لا تقلل من عزم الصقور على تغيير صورته الحالية نحو الأفضل، في ختام الدور الأول للدوري.