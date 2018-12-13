السماوي والنواخذة.. الخسارة مرفوضة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى - الفجيرة - البيان الرياضي

يلتقى بني ياس على ملعبه بالشامخة عند الرابعة و50 دقيقة مساء اليوم ضيفه دبا ضمن جولة ختام النصف الأول من دوري المحترفين «الأسبوع 13»، في مواجهة يرفض فيها الفريقان الخسارة، وينتظر أن يكون الصراع محتدماً بينهما للفوز بالنقاط الثلاث.

يدخل بني ياس اللقاء بأعصاب هادئة بعد أن حقق فوزاً ثميناً في الجولة السابقة على شباب الأهلي بثلاثية نظيفة، رفعت رصيده إلى 15 نقطة بالترتيب الثامن، وفوزه اليوم يؤمن موقفه في المنافسة بشكل كبير وربما يقوده إلى المركز الخامس مباشرة حال تعثر الوحدة وكلباء وعجمان، لتكون أفضل نهاية له في القسم الأول الذي قدم خلاله مستويات جيدة وحقق نتائج رائعة أمام كبار الدوري.

أما دبا الفجيرة فإنه يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط فقط من فوز وتعادل، لكنه استعد للقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير في منافسة كأس رئيس الدولة على الوحدة بسداسية كانت مفاجأة للشارع الرياضي، وأعاد هذا الفوز الثقة للاعبي دبا.

الأخطر

بدوره وصف الكرواتي كرونوسلاف جورديتش مدرب بني ياس لقاء اليوم بالأصعب والأهم والأخطر لفريقه منذ بداية الموسم، مؤكداً أهمية التركيز واللعب الجاد والعمل على تحقيق الانتصار، وأضاف: علينا الاستفادة من أخطاء الآخرين.

وأن نعرف أهمية التركيز في المباريات واللعب مع الخصم باحترام، حتى نتفادى الخسارة التي تعرض لها الوحدة قبل أيام أمام دبا في كأس رئيس الدولة، هذه الخسارة كانت بسبب عدم التركيز من جانب الوحدة مع إصرار واجتهاد الفريق الفائز. مشيداً بفريق دبا، وقال: إنه يمتلك عناصر جيدة، وإنه يجيد لعب الهجمات المرتدة لأن لاعبيه يتميزون بالسرعة خاصة في خط المقدمة.

طموحات

من جانبه، أكد المدرب السوري محمد قويض مدرب دبا، بأنه لا حديث في قلعة النواخذة بغير الانتصار على السماوي اليوم وحصد الثلاث نقاط، وذلك لإنقاذ الموقف وتفادي التراجع مرة أخرى إثر الخسارة أمام كلباء 1-3 في الجولة الماضية مع أهمية الاستفادة من الظروف الإيجابية الموجودة بالفريق، خصوصاً أن التفوق على الوحدة يأتي بعد مرحلة من النتائج السلبية.

وأوضح قويض إن اللاعبين أمام اختبار مهم للغاية في مواجهة الأداء الفني المتطور لفريق بني ياس، الذي قدم مستوى جيداً في المباريات الماضية توجها بفوزه على شباب الأهلي بثلاثية نظيفة، مضيفاً أن الشيء المهم بالنسبة له السعي للنتيجة الإيجابية.

والعمل على كل ما يمكن أن يمنحهم فرصة إحياء آمالهم لمغادرة المركز الأخير من خلال خطوات عدة، أهمها الفوز في لقاء اليوم ودخول الدور الثاني للدوري بالطموحات الكبيرة التي تقودهم إلى الواقع الذي يعزز حظوظهم لتخطي المرحلة الحالية في الدوري.